Maria Beltrão abre o jogo após rumores sobre apresentar o “Encontro”: “Nunca”

A apresentadora e jornalista Maria Beltrão comentou sobre os rumores de que estaria cotada para assumir o “Encontro”

Nesta segunda-feira, 6, Maria Beltrão esclareceu alguns rumores sobre sua vida profissional. A jornalista comentou os boatos de que estaria cotada para ser a sucessora de Patrícia Poeta na apresentação do programa “Encontro”. Maria afirmou que isso nunca aconteceu.

“Isso é boato, algo que nunca conversou com a verdade. Só li em site de fofoca. Nunca houve uma conversa. Sempre me quiseram no ‘É de Casa’. Quando cheguei no entretenimento, o Waddington [Ricardo Waddignton, ex-diretor da TV Globo] disse que iam precisar de mim lá por um bom tempo. Sou como um soldado no quartel: faço o que me pedirem com o maior prazer do mundo”, esclareceu Maria Beltrão para o jornal “O Globo”.

Vale lembrar que Maria Beltrão deixou o GloboNews, canal jornalístico da Globo, para compor o time de apresentadores do programa “É De Casa”. Na entrevista, a famosa ainda comentou como foi essa mudança da apresentação de um programa jornalístico tradicional para o entretenimento.

“Foi muito mais legal do que eu poderia imaginar. Quando fiz essa transição, eu tinha na minha cabeça um livro, ‘A Coragem de Ser Imperfeito’. Pesei: ‘Cara, você tem que encarar a coragem de ser imperfeita. Você tem que entender, vai ter julgamento, você pode se sentir um peixe fora d’água. Mas fui muito bem acolhida”, disse a apresentadora lembrando da mudança profissional.

Os pensamentos de Maria Beltrão deram certo. No dia 9 de julho de 2022 a jornalista fez sua estreia nas manhãs de sábado da Globo e recebeu diversos elogios nas redes sociais em relação ao seu papel no programa matinal. Até as primeiras dificuldades, Beltrão encarou com bom-humor. “Qual é minha câmera gente? Tô perdidinha aqui. Estamos chegando! O dia tá bonito e tá especial por aqui, porque hoje é dia de estreia. Como vocês sabem temos novos moradores na casa. E pra mim é uma honra seguir na companhia de vocês”, disse ao início da atração.

Procedimentos!

Também para “O Globo”, Maria Beltrão abriu o jogo sobre cirurgias estéticas. A famosa usou suas férias do ‘É De Casa’ para realizar uma abdominoplastia após emagrecer e já pensa no seu próximo procedimento de beleza.

"Primeiro, o cirurgião me pediu para emagrecer cinco quilos para fazer a abdominoplastia. Emagreci quatro. Depois da cirurgia, eu perdi mais cinco, porque fiquei motivada com o resultado. Foram nove no total. Dá aquela alegria, você se vê mais bonita, com a barriga mais puxadinha e o umbigo desenhado. Quero manter isso isso. E agora estou querendo emagrecer mais para poder fazer uma lipo no culote", revelou.