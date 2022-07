Maria Beltrão faz sua estreia no É De Casa e recebe elogios dos internautas: “Ela é maravilhosa”

A jornalista Maria Beltrão fez sua estreia nas manhãs de sábado da Rede Globo ao apresentar o programa É De Casa

09/07/2022

Na manhã deste sábado, 9, a jornalista Maria Beltrão fez sua estreia no programa É De Casa da Rede Globo e recebeu o apoio dos espectadores.

Com seu jeito divertido, a antiga apresentadora do programa Estúdio I do canal GloboNews chegou com tudo em seu primeiro dia nas manhãs de sábado da emissora.

“Qual é minha câmera gente? Tô perdidinha aqui. Estamos chegando! O dia tá bonito e tá especial por aqui, porque hoje é dia de estreia. Como vocês sabem temos novos moradores na casa. E pra mim é uma honra seguir na companhia de vocês”, disse Beltrão ao início da atração.

A partir deste sábado, o time do É De Casa é formado por Maria Beltrão, Rita Batista,Talitha Morete e Thiago Oliveira. A apresentadora Patrícia Poeta que fazia parte do programa, agora passa a apresentar o Encontro.

Reação da web

Os internautas adoraram a estreia da jornalista no comando do É De Casa e rasgaram elogios para Maria Beltrão.

“Ela é maravilhosa! Minha querida Maria Beltrão é dona do pedaço no É De Casa”, comentou uma internauta. Uma outra usuária também gostou: "Com Maria Beltrão, agora sim as manhãs de sábado estão animadas".

Outro espectador ainda elogiou: “Maria Beltrão é puro entretenimento”. E outro fã ainda comentou: “Que espetáculo! Amando rir com ela”.

Confira aqui alguns elogios para Maria Beltrão no comando do É De Casa

Com Maria Beltrão agora sim, as manhãs de sábado estão animadas. ❤️ — Berenice Segura (@Berenic09846965) July 9, 2022

Maria Beltrão é puro entretenimento!#ÉDeCasa — Thi Garcez (@thigar6) July 9, 2022