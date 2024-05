Cauã Reymond surpreende a filha em aniversário: 'Com amor'

Filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera, Sofia está completando 12 anos de idade nesta quinta-feira, 23, e recebeu uma linda surpresa do pai; confira

Nesta quinta -feira, 23, a filha de Cauã Reymond, Sofia Massafera, está celebrando seus 12 anos de idade. E como forma de comemoração, o ator resolveu fazer uma surpresa a ela, que é fruto do relacionamento do galã com Grazi Massafera.

"O papai desafinou com muito amor", brincou o ator na legenda da publicação. No vídeo, Cauã surgiu segurando um bolo de chocolate e cantando 'Parabéns pra Você'. Sofia foi surpreendida ao sair de um dos cômodos da casa: "Que susto", disse ela, rindo.

Nos comentários, os fãs enviaram felicitações à aniversariante. "Que sua filha seja sempre feliz", escreveu uma fã. "Meu coração transborda! Feliz aniversário, Soso", comentou outra. "Como ela tá lindo", disse uma terceira.

Mais cedo, Sofia também uma mensagem especial da mãe. "Hoje o dia é dela, do amor da minha vida todinha", escreveu Grazi nos Stories do Instagram.

Cauã Reymond abre o jogo sobre deixar a filha namorar

O ator Cauã Reymond abriu o coração sobre sua experiência como pai de uma menina, Sofia Massafera, que é fruto do antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Além de revelar detalhes sobre seu relacionamento com a herdeira na adolescência, ele também entregou que não é nada ciumento.

Em entrevista ao jornal Extra, Cauã contou que está pronto para apoiar a filha quando ela decidir iniciar sua vida amorosa no futuro: "Alguém falou que eu seria um pai ciumento, mas não sou. Quero que minha filha traga o namorado ou a namorada para casa e se sinta confortável, sem achar que o pai é chato", disse o ator. "Atualmente é a fase que eu tô mais próximo dela. Com ela chegando à adolescência, nosso diálogo agora é muito claro. Sinto que nossas conversas estão cada vez mais maduras e, ao mesmo tempo, divertidas", detalhou.