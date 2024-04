Grazi Massafera abre sobre vida pós-maternidade: "Lindo, mas perturbador"

Em entrevista, Grazi Massafera falou sobre a transformação que a maternidade trouxe para sua vida e ressaltou importância de uma rede de apoio

Após o nascimento de sua filha Sofia, Grazi Massafera passou a enxergar a vida com outros olhos. Em entrevista à Quem divulgada nesta segunda-feira, 1, a atriz falou abertamente sobre a transformação que a maternidade lhe trouxe. A pequena, de 11 anos, é fruto de seu casamento com Cauã Reymond.

"A gente vira uma leoa assim que o filho nasce. A gente é bicho. Eu achava que não conseguiria fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas posso estar aqui falando com você e se ela (Sofia) passar engatinhando, a visão periférica vai para ela", iniciou Grazi.

A atriz também descreveu sua experiência com a maternidade. "É lindo, mas é perturbador. Não durmo mais como eu dormia. Qualquer barulhinho eu acordo. É a dor e a delícia. Sou canceriana, mãe pegajosa, quero abraçar e beijar."

Em cartaz com o longa Uma Família Feliz, Grazi dá vida à Eva, uma mãe no puerpério que enfrenta acusações gravíssimas. Com isso, a ex-BBB desabafou sobre o momento posterior ao parto. "Trabalhei muito durante o puerpério e, como toda mulher, tentei dar conta de tudo. E a gente não consegue dar conta de tudo. É uma questão hormonal", analisou.

Por fim, a mãe de Sofia ressaltou a importância de uma rede de apoio nesses momentos. "Por isso é importante a gente escolher parceiros e pessoas conscientes, além de ter em volta mulheres maduras que passaram por isso e que ajudem. Brinco que deveria ter um plano de saúde feminino para lidar com TPM fortes, que tenho muitas vezes, puerpério e menopausa. Os hormônios ficam muito alterados. E o que você escuta muitas vezes do parceiro? 'Está louca?'. Isso agride e mostra o mínimo preparo dos homens de se relacionar com a mulher."

Grazi Massafera relembra vídeo de sua entrada no BBB

A atriz Grazi Massafera relembrou recentemente sua entrada no BBB 5. Após quase 20 anos do dia marcante, que mudou sua vida para sempre, a famosa resgatou o vídeo de sua apresentação para o reality.

Bem jovem e com a aparência diferente, a ex-BBB apareceu no cenário simples de sua antiga casa. "Toda vez que começa edição de #BBB, não tem jeito: passa um filme na minha cabeça, gente! BBB5, há quase vinte anos… dá pra acreditar?", falou ela.

E comentou sobre a oportunidade que teve ao entrar no programa da Globo. "Só tenho a agradecer por tudo isso que vivi, antes, durante e depois do programa. Sou só gratidão e amor, nunca vou esquecer", declarou a loira.

Mãe de uma menina, Sofia, fruto do casamento vivido com o ator Cauã Reymond, Grazi Massafera recentemente falou sobre a educação da herdeira. De origem humilde, ela surpreendeu ao mostrar a escola cara e ensinamentos que a garota vem tendo.