Ex-BBB Fernanda Bande celebra contratação com crachá da Globo

Prestes a comandar seu próprio programa de TV, ex-BBB 24 Fernanda Bande celebra contratação ao exibir seu crachá da Globo; confira!

A ex-participante do BBB 24 Fernanda Bande está prestes a dar um novo passo em sua carreira! A confeiteira irá comandar seu próprio programa no GNT ao lado de sua colega de confinamento, Giovanna Pitel. E nesta terça-feira, 14, a ex-sister comemorou a conquista ao receber seu crachá da Globo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Fernanda apareceu em um vídeo, onde exibiu o crachá em sua mão enquanto fazia caras e bocas. Ao fundo, ela apostou na música 'We Are The Champions', da banda Queen, para celebrar a conquista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

O programa de Fernanda e Pitel deve estrear em breve. A atração foi confirmada em abril no evento gexperience e animou os fãs da dupla Pitanda. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o programa será no formado de talk show, onde as duas irão receber convidados famosos para discutir intimidades em uma cama. A inspiração veio do tempo em que a dupla icônica passou no quarto Gnomo do reality show da Globo.

Pitel se emociona com anúncio de programa com Fernanda após 'BBB 24'

Após a confirmação de seu programa de TV com Fernanda, a ex-BBB Giovanna Pitel se emocionou ao contar a novidade ao público. Em suas redes sociais, a assistente social compartilhou um texto emocionante sobre sua conquista.

“Oi pessoaaaal! Nunca imaginei que até os meus maiores sonhos, não chegariam perto da minha atual realidade! Todo meu amor e agradecimento são poucos perto de tudo que tenho sentido. Muito obrigada por tudo, obrigada por sempre! Todos vocês são essenciais na minha vida, sem vocês nada disso seria possível! Obrigada”, escreveu a ex-sister.

Nos comentários, os seguidores de Pitel celebraram a conquista da famosa: “Fiquei muito feliz por você! Merece muito garota. Bora pra cima que tu vai brilhar muito”, escreveu uma. “Ahhh menina Pit, você merece tanto! Voaaaa que seus sonhos vão se realizar um por um!! Orgulho demais!!”, comentou uma outra fã. “Você merece cada um dos frutos que nascerem desse mutirão de amor genuíno que você conquistou”, desejou uma terceira.