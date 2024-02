BBB 24: Fernanda cai no choro ao ouvir Djavan: 'Saudade dos meus filhos'

Em sua festa do líder no BBB 24, Fernanda não segurou as lágrimas e se emocionou ao lembrar dos filhos durante canção de Djavan

A sister Fernanda estreou a temporada de festas temáticas do BBB 24! Líder da semana no reality show da Globo, a confeiteira foi a responsável por escolher um tema especial e agitar a noite de quarta-feira, 07, dos demais colegas de confinamento.

"É um tema lindo! Quem não ouviu da minha própria boca chama 'Moulin Rouge', é um filme que também é muito semelhante a um outro filme chamado 'The Great Gatsby', que é um outro que pega a pegada dos anos 20 a 60", explicou ela aos brothers.

Durante sua festa especial, Fernanda não segurou a emoção e caiu no choro ao perceber que a produção tocou a música "Lilás", do cantor Djavan, seu grande ídolo. A participante já havia comentado anteriormente que gostaria muito de ouvir o artista dentro da casa.

Emocionada enquanto apreciava a canção, Fernanda recebeu um grande abraço de Pitel, sua aliada de jogo. "Saudade dos meus filhos", declarou a carioca. "Eles estão bem", respondeu a assistente social. "Eu te amo, Lara. Eu te amo, Marcelo", gritou a líder.

Em outro momento da festa, a produção do BBB 24 também tocou "Te Devoro", outro hit de Djavan. A reação de Fernanda ao escutar a canção viralizou nas redes sociais, deixando o nome do cantor em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do momento.

Confira:

a Fernanda completamente EMOCIONADA com djavan tocando, e vocês ontem problematizando a fala dela no ao vivo. #BBB24

pic.twitter.com/9twnjqLWoi — Carlos Henry #BBB24 (@uaicarloshenry) February 8, 2024

q cena forte, me emocionei com a fernanda cantando "lilás" do djavan, sério...

Fernanda: "Eu to c saudades dos meus filhos, eu queria tanto q as coisas dessem certo pras minhas crianças. Eu sou uma fodida"



Pitel:"Eu te amo, amo as crianças e a gnt vai fzer dar certo" #BBB24pic.twitter.com/Hh18XG7RJa — any 🏹 · 🚗 (@anysayyy) February 8, 2024

Fernanda e Pitel opinam sobre jogo de MC Bin Laden

A relação entre os brothers do Quarto Gnomo, do BBB 24, parece estar estremecida. Enquanto Rodriguinho e MC Bin Laden criticam algumas falas e a conduta de Fernanda no jogo, a atual líder revelou estar incomodada com a forma de agir de Bin em conversa com Giovanna Pitel.

"Ele joga dos dois lados, lindão, cara. Joga dos dois lados", criticou a confeiteira. "Ele quer jogar mais aqui, mas ele quer ter abertura lá, porque se um dia ele quiser mudar, parece natural", respondeu a assistente social, lembrando que Bin Laden tem relação tanto com os participantes do Quarto Gnomo quanto do Quarto Fada.

"Penso igual. O que você acha disso?", questionou Fernanda. "É o jogo dele, né? Me incomoda porque... mas cada um faz o que quiser. O Rodrigo falou ontem assim: 'As pessoas aqui têm muito medo de serem injustas com as outras, então é escutar muito todos os lados'. Então, todo mundo vai fazer trabalho de prefeito aqui, coisa chata!", afirmou Pitel.

A assistente social também alegou que os brothers buscam transitar entre os grupos para não parecer injusto. "A galera aqui quer fazer muito o papel de bom em todos os lados, para não parecer injusto, para não parecer cruel, não parecer vilão. E eu falei: 'Se eu for escutar todos os lados e todas as histórias daqui eu vou apertar aquele botão'. É assim que eu penso".