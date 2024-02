BBB 24: Fernanda explica tema de sua festa do Líder: "Muito glamour!"

Festa do Líder

Fernanda dá início à temporada de festa do Líder com tema luxuoso e

A festa do Líder está de volta! Hoje é o início da temporada de celebrações que marcam o fim da liderança, começa nesta quarta-feira, 7, com a festa da líder Fernanda.

Pouco antes dos brothers se arrumarem para a festa, a confeiteira fez questão de explicar o tema que escolheu e um pouco do que será a noite.

"É um tema lindo! Quem não ouviu da minha própria boca chama 'Moulin Rouge', é um filme que também é muito semelhante a um outro filme chamado 'The Great Gatsby', que é um outro que pega a pegada dos anos 20 a 60", explicou.

"Muito brilho, muito glamour, luxo. É uma festa muito luxuosa e eu gostaria realmente que todo mundo estivesse muito bonito, que todos vocês ficassem lindos e se sentissem belos", falou.

Fernanda explica que os homens devem usar all black e as mulheres algo com brilho. "Movimento, babado, corte sexy, muita coisa que mostra o corpo ou não, cores vivas...", afirma.