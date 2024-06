Marido de Nadja Haddad segura o filho no colo pela primeira vez

Na UTI Neonatal, o marido de Nadja Haddad, Danilo Joan, teve a oportunidade de segurar o filho prematuro no colo pela primeira vez

Marido da apresentadora Nadja Haddad, o político Danilo Joan viveu uma experiência marcante neste final de semana. Ele teve a oportunidade de segurar seu filho recém-nascido, José, no colo pela primeira vez. O bebê nasceu prematuro há pouco mais de um mês e está internado em uma UTI Neonatal.

Neste domingo, 2, Danilo mostrou as fotos com o filho no colo e sob o olhar atento da esposa. Na legenda do post, ele falou sobre o dia importante.

"Em todo tempo Deus é bom! Busco palavras que possam descrever a sensação de ter meu filho no meu peito. Não consegui encontrar as palavras, mas entendi que, têm bençãos na vida que não podem ser explicadas, mas podem ser sentidas… Algo realmente sobrenatural! Hoje, pela primeira vez, pude fazer o “canguru” com o José e senti-lo no meu peito!", disse ele.

E completou: "Nosso milagre, o José, chegou a pesar 380 gramas!!! E agora, comemoramos sua plena evolução! Falei para ele o quanto as pessoas tem orado por ele, o quanto ele está sendo guerreiro e, o quanto ele e o Antônio, transformaram nossas vidas. Disse a ele que seu irmão virou um anjinho, cantei para ele… “Deus de promessas”, “Tu és”, “Descendência”! Agradeço a todos que tem orado por nós. Não é fácil viver entre o luto e a esperança, mas estamos convictos de que Deus em todo tempo é bom!

Obrigado. meu Deus, por me dar a mulher mais guerreira desse mundo, te amo e te honro para toda vida".

Nadja e Danilo vivem também o luto pela morte do filho Antônio. Eles esperavam bebês gêmeos, que nasceram prematuros. Porém, Antônio não resistiu e faleceu poucos dias após o nascimento.

View this post on Instagram A post shared by Danilo Joan (@danilojoan)

Nadja Haddad também já segurou o filho no colo

Há poucos dias, Nadja Haddad também teve a experiência de segurar José no colo pela primeira vez. "Nos últimos tempos, vivemos entre o luto e a esperança. Embebidos de fé e otimismo. E, cada vez mais, Deus tem nos mostrado que o caminho é esse: o da fé! Vivemos mais um milagre, mais uma vitória… Eu, Nadja, tive a benção de fazer o “canguru”, que é ter meu bebê deitadinho no meu colo, pele com pele, coração com coração…", contou.

"O que para muitas mães e muitos pais é comum, habitual, pra nós é a representação de um excelente avanço, um presentão! Foi a primeira vez que senti meu filho, nas minhas mãos, no meu colo! Que eu pude abraçá-lo, sentir o cheirinho dele, beijá-lo, ainda que de máscara… Por 2 horas, conversei, cantei, orei, contei um monte de coisas…", celebrou.

Ela completou o texto agradecendo as mensagens de carinho e orações. "Foi mágico! Senti o coração quentinho e a emoção de uma mãe grata e apaixonada pelo nosso José! Logo menos, papai que vai experimentar essa sensação! Obrigada a todos que tem orado pelo nosso menino. Vamos continuar, Deus tem acolhido nosso clamor!", finalizou.