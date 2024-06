Lexa impressiona com postura após derrota na ‘Dança dos Famosos’: ‘Ninguém perde’

Lexa se pronuncia após eliminação e surpreende seguidores ao falar sobre derrota na ‘Dança dos Famosos’ no ‘Domingão com Huck’

No último domingo, 2, Lexa se manifestou após sua eliminação da competição 'Dança dos Famosos' no 'Domingão com Huck', na Globo. Em suas redes sociais, a cantora refletiu sobre sua jornada no programa e enfatizou que, mesmo com a derrota, considera que aprendeu muito, inclusive, o discurso dela foi muito elogiado pelos seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Lexa publicou o vídeo do momento em que é eliminada do programa de Luciano Huck e reforçou sua declaração na legenda: “Hoje eu me despeço da dança dos famosos com muita gratidão no coração e com uma frase linda do Nelson Mandela: 'Na vida ninguém perde, ou você ganha ou você aprende”, disse a artista.

“Eu aprendi demais na dança dos famosos! Obrigada Luciano Huck pelo convite, meu grande parceiro nessa jornada Diego Basílio que foi luz, amizade e troca. Obrigada família e fãs… foi lindo de verdade! Toda Família Domingão até a próxima”, a cantora agradeceu o apoio da equipe e de seu parceiro coreógrafo no programa.

Por fim, Lexa prometeu novidades aos seguidores: “Ah, e preparem-se, com esse capítulo encerrado, novos estão chegando aí”, disse a famosa, que recebeu muitos elogios por sua postura nos comentários: “Você fala tão bem amiga! Tão gostoso te escutar! Você é o máximo e brilhou!!!”, disse Bianca Andrade, que é amiga da cantora.

Muitos colegas de dança também aproveitaram para exaltar a postura de Lexa: “Eu amo você grandão! Você é uma pessoa especial! Obrigada por tudo!”, escreveu Tati Machado. “Que honra viver isso com você, vamos lembrar disso pra sempre”, disse Juliano Floss. “Você foi impecável, tão injusto essa eliminação precoce”, uma seguidora lamentou.

Vale lembrar que no começo do programa, Lexa, ao lado de Gabriela Prioli, Micael Borges e Matheus Fernandes disputaram a primeira repescagem da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão, comandado por Luciano Huck. A cantora e o ator se salvaram ao final da disputa, mas Gabriela Prioli e Jefferson Bilisco, e Matheus Fernandes e Aline Ramos foram eliminados.

Lexa fica chocada ao ser tietada por gringos:

Antes do 'Dança', a cantora Lexa curtiu um período de férias fora do Brasil, e durante um passeio por Singapura, ela ficou chocada ao ser reconhecida por alguns gringos. No vídeo publicado pela artista no feed do Instagram, ela é parada por um homem e depois por duas mulheres, que a chamaram pelo nome e disseram que eram fãs.

Depois, eles pediram para tirar uma selfie com ela. Lexa ficou incrédula com a situação. "Gente? Kkkkk como assim eu tenho fãs em Singapura, na Ásia, no outro lado do mundo? Kkkk por um segundo achei que eram atores. A música não tem fronteiras mesmo! Que legal!", escreveu ela na legenda da publicação; confira o momento!