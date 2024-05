Conheça o quarto de bebê do filho caçula de Juliano Cazarré

Pais de seis filhos, Juliano Cazarré e Leticia Cazarré prepararam um quarto de bebê encantador para o filho caçula, Estêvão

O ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, capricharam na escolha da decoração do quarto de bebê do filho caçula, Estêvão. O bebê nasceu há poucos meses e o ambiente o recebeu com muito conforto e acolhimento.

Nesta sexta-feira, 31, Leticia mostrou os detalhes da decoração em vídeos nos stories do Instagram. O quarto foi feito em tons de azul e branco com detalhes em madeira natural.

O cômodo conta com guarda-roupa em duas cores, cômoda clássica, berço azul e poltrona de amamentação bege. O papel de parede é xadrez e a decoração é minimalista.

Vale lembrar que Estêvão é o caçula de seis irmãos. Juliano e Leticia também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina.

Leticia Cazarré detalha novo susto com a filha

Esposa do ator Juliano Cazarré, a bióloga e influenciadora digital Letícia Cazarré revelou que passou por um grande susto em casa na manhã da última sexta-feira, 19. Em um longo relato, ela explicou que a filha, Maria Guilhermina, passou por uma intercorrência grave após a cânula da pequena, que auxilia na respiração, sair do lugar novamente.

"Desci a escada correndo, cheguei lá embaixo e as meninas estavam mantendo a calma, tinhas duas técnicas e uma fono [fonoaudióloga] na casa, mas como eu orientei para que me chamassem se decanulasse, porque eu queria colocar a cânula no lugar de novo, elas me chamaram e fizeram certinho. Tentando manter a calma todo mundo e fazer tudo certinho", relatou a esposa de Juliano Cazarré.

"A Guilhermina estava dessaturando bastante, ela não aguentaria muito tempo sem a cânula. A gente vai até fazer um exame para entender por que isso está acontecendo. Consegui abrir uma cânula nova, fiz o que tinha que fazer, elas ficaram me ajudando, mantendo o pescoço dela aberto para o ar passar e coloquei uma cânula nova". Confira o relato completo!