SBT faz mudança na programa de domingo com a saída de Eliana

Saiba como ficará a programação do SBT nos domingos após o fim do Programa Eliana no mês de junho

A programação de domingo no SBT vai sofrer uma grande mudança com o fim do Programa Eliana no final do mês de junho. A atração saíra do ar após a apresentadora Eliana encerrar o contrato com a emissora de Silvio Santos. Com isso, os rumores sobre a nova programação já tomam conta da imprensa especializada.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, o SBT decidiu aumentar os horários dos programas Domingo Legal, de Celso Portiolli, e Programa Silvio Santos, de Patricia Abravanel. As duas atrações devem ganhar algumas horas a mais no ar durante o domingo.

O colunista contou que a previsão é que o Domingo Legal ganhe duas horas a mais no ar e também novos quadros. Então, o programa Roda a Roda entra no ar e o Programa Silvio Santos virá logo na sequência, que também ficará no ar por mais tempo do que atualmente. A previsão é que a nova programação entre no ar no dia 30 de junho.

Atualmente, o Programa Eliana tem quatro horas de duração e a apresentadora já está em clima de despedida. No entanto, o SBT ainda não se pronunciou oficialmente sobre a mudança na grade de programação.

O anúncio da saída de Eliana do SBT

A apresentadora Eliana vai sair do SBT. Ela e o SBT comunicaram a decisão de encerrar o contrato de 15 anos. A notícia foi dada à imprensa por meio de um comunicado oficial divulgado pela área de imprensa.

Apesar do fim da parceria pegar a todos de surpresa, o comunicado informou que ela continuará no ar até julho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.

"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

E completaram: "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela".