Virginia mostra como foi a festa de Maria Alice na escola

Após adiar festa de Maria Alice na escola, Virginia mostra como foi a comemoração da primogênita com os amiguinhos colégio

Após ter sido adiada por conta de uma virose contraída pela aniversariante, a festa da filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, aconteceu na escolinha nesta segunda-feira, 03. A apresentadora do SBT mostrou como foi o evento, que foi primeiro de sua primogênita no colégio.

Seguindo o gosto da herdeira por super-heróis, a comemoração teve o mesmo tema que a grande festa em família e foi de Super-Maria Alice. Com várias heroínas e o símbolo criado com as iniciais da menina, a mesa foi decorada em tons de rosa, amarelo e azul. Além de bolo personalizado, a mesa tinha docinhos.

Sem poder gravar muito, por ser uma escola com crianças, Virginia Fonseca tirou uma foto de como ficou a decoração e em seguida exibiu Maria Flor também se divertindo no local. Comendo frutas, a mais nova apareceu celebrando o aniversário da irmã na escolinha.

Na última semana, Maria Alice teve uma grande festa de aniversário com tema de Super-Maria Alice e ganhou até uma joia com o símbolo do Batman. Durante o evento, Virginia Fonseca surpreendeu ao reprovar a música dos parabéns e pedir para trocá-la.

Assim como na escolinha, a festa com a família teve o tema de Super Maria Alice e a aniversariante foi vestida de Batman enquando a irmã, Maria Flor, de um ano, foi de Mulher-Maravilha. Nos últimos dias, Virginia mostrou a compra dos presentes que fez para a primogênita e ainda impressionou ao exibir o vestido caríssimo que comprou para a mãe usar no evento.

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua. Veja o momento aqui.