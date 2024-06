Ex-Masterchef Aritana Maroni revela sua sexualidade após divórcio: ‘Aberta’

Ex-Masterchef e vencedora do Power Couple Brasil, Aritana Maroni abriu o jogo sobre sua sexualidade após viver divórcio conturbado

Ex-participante do ‘Masterchef’ e vencedora do 'Power Couple Brasil', Aritana Maroni, escolheu revelar sua sexualidade abertamente durante sua participação na Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo no último domingo, 2. Após um divórcio conturbado com Paulo Rogério, ela afirmou ser pansexual e se declarou "aberta para tudo".

Em entrevista ao Portal Terra, Aritana, que também participou dos realities ‘A fazenda’, ‘Troca de Esposas’ e do quadro ‘Mestres da Sabotagem’, abriu o coração sobre sua redescoberta após a separação: "Eu cresci numa família onde meu pai sempre me ensinou que eu só ia saber a minha orientação sexual quando eu provasse”, iniciou.

“Quando eu soubesse do que eu gostasse. Eu sempre gostei das duas opções. Quando eu me separei, eu só voltei a ser o que eu era. Agora solteira, estou aberta para tudo", disse Aritana, que sente atração por pessoas em geral, sem considerar a identidade de gênero, mas sim a conexão, em sua orientação sexual, a pansexualidade.

Ainda durante a entrevista, Aritana relembrou sua participação no reality da Band: "É um perrengue? É. Mas é um perrengue para a gente aprender a trabalhar dentro de uma cozinha. Uma cozinha realmente é pressão. Então eu amo, e o MasterChef foi pra mim o meu amor, porque foi como eu consegui entrar na cozinha. Super voltaria", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aritana Maroni (@aritanamaronioficial)

Vale lembrar que no passado, Aritana causou polêmica ao relembrar sua participação no reality culinário e comentar sobre a personalidade da jurada Paola Carosella: “Comigo ela é meio azeda, é muito brava. Entendo que ela era brava porque cobrava coisas que achava que eu conseguia fazer lá dentro, como se fosse uma mãe cobrando um filho”, afirmou ela.

Na época em que era casada, Aritana também abordou seu relacionamento durante uma entrevista no programa Luciana By Night, da RedeTV!. Durante a conversa, ela revelou que seu marido, com quem estava há 18 anos, era muito ciumento. Pouco tempo depois, ela gravou um vídeo chorando, afirmando ter sido traída e abandonada.

Além de Aritana, confira outros famosos que já se assumiram:

Antes de Aritana ter compartilhado sua sexualidade, outros famosos, inclusive participantes do reality show da Record, A Fazenda, já revelaram sua orientação sexual. Recentemente, Lucas Souza publicou um carta aberta em suas redes sociais em afirma ser "uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual", assim como a ex-Masterchef; confira o relato!