Chris Evans quebra silêncio após foto "autografando bomba" viralizar

O ator Chris Evans se manifestou após uma foto dele assinando um objeto semelhante a um míssil circular nas redes sociais. Na última quinta-feira, 30, o artista, que viveu o super-herói Capitão América em diversas produções da Marvel, esclareceu em seus stories do Instagram que o registro foi feito em 2016, durante uma visita que ele fez às Forças Armadas dos Estados Unidos.

Nos últimos dias, essa foto tem sido compartilhada nas redes e alguns usuários alegaram que Evans estaria autografando um artefato utilizado no conflito entre Israel e o Hamas. No entanto, o registro foi feito há oito anos, quando Evans e outros colegas, incluindo Scarlett Johansson, visitaram uma instalação militar dos Estados Unidos na Turquia.

O ator explicou em suas redes sociais que a foto foi tirada durante uma turnê da United Service Organizations, uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos dedicada a fornecer apoio moral às tropas do país no exterior. “Há muita desinformação em torno desta imagem. Alguns esclarecimentos: Esta imagem foi tirada durante uma turnê da USO em 2016… Fui com um grupo de atores, atletas e músicos para mostrar apreço pelos nossos militares“, explicou ele.

Chris Evans se manifesta após foto viral (Reprodução/Instagram)

“O objeto que me pediram para assinar não é uma bomba, nem um míssil, nem uma arma de qualquer tipo. É um objeto inerte usado apenas para fins de treinamento ou exibição“, continuou. O ator compartilhou também um print de tela do Fact Check, uma iniciativa da agência de notícias AFP, que checa as fake news na internet.

Na declaração, eles asseguraram que o armamento não estava direcionado para a Faixa de Gaza, como foi sugerido. O Fact Check também confirmou que a fotografia foi capturada “enquanto [Evans] e outras celebridades visitavam as tropas na Turquia em 2016, anos antes do ataque mortal do grupo militante a Israel mergulhar a região no conflito”. Com informações do portal Hugo Gloss.

