Repórter da Globo, Patricia Fazan recorda 'bronca' nos bastidores: 'Fico chorando'

Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista Patricia Fazan celebra momento da carreira e revela seu propósito como repórter da Globo

Com 24 anos de televisão, Patricia Fazan (50) não esconde a felicidade em ver suas conquistas mais recentes. Com quadros no É de Casa e Globoplay, a repórter afirma que tem estado bastante emocionada nos últimos tempos, e diz que isso rendeu uma bronca nos bastidores da Globo.

"Esses dias até tomei bronca na Globo que eu fico chorando muito. Estou vivendo um momento de êxtase", afirma Patricia, em entrevista à CARAS Brasil. "Não é sobre fama, nunca quis ser famosa. Não é isso que eu quero, eu quero é ter propósito. E esse é o meu propósito, ajudar mulheres."

A jornalista foi a organizadora do Movimento Delas, evento em prol do empoderamento feminino que aconteceu em São Paulo, na última terça-feira, 28. Para Patricia, o momento é um marco em sua carreira e uma oportunidade de dar visibilidade a todas as mulheres.

"É um evento de sonho, estou emotiva porque nada é fácil, nada é rápido. São 50 anos de idade, já ralei muito. Quero levantar a causa da mulher, da mulher de família, separada, periférica, negra. De todas as mulheres, gostaria realmente de representar todas", acrescenta, emocionada. "Trabalho com mulheres que não tem dinheiro para pegar um ônibus. Esse choro é de emoção e comemoração."

A jornalista afirma que enxerga seus 50 anos como um momento de descanso e realização, após muito trabalho duro. "Estou acreditando que Deus está me coroando na minha vida profissional, na minha realização. É um sonho estar com um projeto para ajudar as mulheres do lugar que eu saí."

"Saí da favela, de um barraco que entrava água, e hoje estou ajudando elas. Deus faz o forte para ajudar o fraco, o rico para ajudar o pobre. É para passar, é sobre ter misericórdia das pessoas", completa a repórter.

