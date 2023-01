Aos 46 anos, Poliana Rocha ostenta barriga negativa em cliques de biquíni: "Espetáculo de mulher"

Nas redes sociais, Poliana Rocha arrancou elogios dos seguidores ao exibir seu corpão sarado

Poliana Rocha (46) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 3, ao publicar alguns cliques das suas férias.

A influenciadora digital, casada com o cantor Leonardo (59), compartilhou uma sequência de cliques usando um biquíni fininho, e deixou os fãs impressionados com sua barriga negativa e seu bumbum avantajado. "Mood férias", celebrou ela.

Os internautas encheram a publicação de curtidas e elogios. "Linda que dói", disse uma seguidora. "Um espetáculo de mulher, linda por dentro e por fora", afirmou outra. "Que mulher gata", escreveu mais uma. "Zero defeitos", observou uma fã. "Um corpo é um corpo", falou mais uma.

Confira as fotos de Poliana Rocha de biquíni:

Relação com a nora

Poliana abriu o jogo sobre qual é a sua relação com a nora, a influenciadora digital Virginia Fonseca (23) – esposa do seu filho, Zé Felipe (24). Nas redes sociais, ela foi surpreendida com a pergunta de um fã querendo saber se ela já brigou com a mãe Maria Alice (1) e Maria Flor (3 meses).

"Você brigou com a Vi? Amo vocês duas juntas, amizade de vocês é verdadeira, sinto isso". Então, ela respondeu com sinceridade. "Nunca brigamos! Graças a Deus temos uma relação maravilhosa! Somos amigas e nos respeitamos muito! Amo muito ela", declarou.

