Poliana Rocha entrega como é a sua relação com Virginia Fonseca

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha responde pergunta de fã querendo saber se ela já brigou com a nora, Virginia Fonseca

A empresária Poliana Rocha (46), que é a esposa do cantor Leonardo (59), abriu o jogo sobre qual é a sua relação com a nora, a influenciadora digital Virginia Fonseca (23) – esposa do seu filho, Zé Felipe (24). Nas redes sociais, ela foi surpreendida com a pergunta de um fã querendo saber se ela já brigou com a jovem e ela respondeu na lata.

Nas redes sociais, o internauta perguntou: “Você brigou com a Vi? Amo vocês duas juntas, amizade de vocês é verdadeira, sinto isso”. Então, ela respondeu com sinceridade.

“Nunca brigamos! Graças a Deus temos uma relação maravilhosa! Somos amigas e nos respeitamos muito! Amo muito ela”, declarou Poliana, que é avó de Maria Alice (1) e Maria Flor (3 meses).

Poliana Rocha faz ensaio fotográfico com as netas

Esposa do cantor Leonardo (59), a empresária Poliana Rocha (46) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico com as duas netas: Maria Alice (1) e Maria Flor (1 mês), filhas de Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24). Com a viagem de Virginia para os Estados Unidos, a vovó paterna ficou cuidando das meninas junto com a família e aproveitou um momento tranquilo para atualizar as fotos com as duas.

Em seu feed no Instagram, Poliana surgiu sorridente enquanto brincava com as netas em fotos fofíssimas. “Vovó Poly despejando muito amor nas nossas Marias!”, disse ela.