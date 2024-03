Rafaella Justus revela que passou por outra cirurgia

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus responde pergunta de fã sobre outro tipo de cirurgia e confirma o procedimento

A jovem Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, passou por uma rinoplastia recentemente e acaba de confirmar que fez outro procedimento cirúrgico antes disso. Em uma conversa com os fãs nas redes sociais, a menina de 14 anos revelou que também realizou a cirurgia ortognática .

O assunto surgiu quando um fã questionou se ela fez ou não o procedimento, e ela resolveu finalizar os rumores com a confirmação. “Fiz, gente! De tanto vocês perguntarem, resolvi responder de uma vez! Antes da rinoplastia, eu fiz cirurgia ortognática”, afirmou.

De acordo com o site do Dr. Drauzio Varella, a cirurgia ortognática é feita para a correção de irregularidades nos ossos faciais, como questões estéticas, problemas ao mastigar, dores e zumbidos no ouvido. A cirurgia é feita em ambiente hospitalar e com anestesia geral. No procedimento, os médicos mexem nos ossos da mandíbula e da maxila para fazer as correções desejadas.

Além de fazer a revelação sobre a cirurgia, Rafaella Justus também foi questionada sobre como lida com os haters e contou qual é a sua postura e deu um show de maturidade. “Haters vão sempre estar lá. Você pode ser a pessoa mais ‘perfeita’ do mundo, mas qualquer erro mínimo eles vão apontar e fazer daquilo um problemão para tentar atingir a autoestima daquela pessoa. Comigo é assim: eu sei que sempre existirão, não importa onde, como e nem porque. Eles sempre estarão na cola, então não há nada que possamos fazer. O máximo que eu faço é bloquear! Mas não dou tanto Ibope, pois sei que são pessoas amarguradas, mal amadas e que querem apagar a luz dos outros para se sentir superior. Uma dica: se a gente der ibope e importância, eles vão conseguir o que querem, e de qualquer jeito vão continuar! Então, mais uma vez, eu não lido! Eu ignoro”, afirmou ela.

Vale lembrar que Rafaella Justus passou pela cirurgia no nariz em fevereiro para corrigir o desvio de septo e aproveitou para realizar a rinoplastia. “Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção do desvio de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia. Por isso, estarei meio off durante esses dias. Porém farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de ‘molho’ nesses dias”, escreveu ela na época do procedimento.

Resultado das cirurgias de Rafaella Justus

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a adolescente Rafaella Justus, de 14 anos, reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 7, após se recuperar de uma cirurgia no nariz. Inclusive, ela exibiu o resultado do procedimento ao aparecer sem o curativo e com o sorrisão no rosto ao encontrar uma amiga.

Rafaella foi visitar o evento de uma amiga em São Paulo e mostrou as duas conversando. Nas imagens, ela deixou à mostra sua nova aparência e ostentou simpatia.