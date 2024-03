Rafaella Justus exibe resultado da rinoplastia em nova aparição na web

Após passar por cirurgia no nariz, Rafaella Justus reaparece em seu perfil nas redes sociais e mostra o resultado do procedimento

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a adolescente Rafaella Justus, de 14 anos, reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 7, após se recuperar de uma cirurgia no nariz. Inclusive, ela exibiu o resultado do procedimento ao aparecer sem o curativo e com o sorrisão no rosto ao encontrar uma amiga.

Rafaella foi visitar o evento de uma amiga em São Paulo e mostrou as duas conversando. Nas imagens, ela deixou à mostra sua nova aparência e ostentou simpatia.

Vale lembrar que ela passou pela cirurgia no nariz em fevereiro para corrigir o desvio de septo e aproveitou para realizar a rinoplastia. “Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção do desvio de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia. Por isso, estarei meio off durante esses dias. Porém farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de ‘molho’ nesses dias”, escreveu ela na época do procedimento.

Rafaella Justus manda recado para a irmã Fabiana

A adolescente Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, demonstrou o seu apoio para a irmã Fabiana Justus, que luta contra o câncer. Na noite de sexta-feira, 9, a jovem compartilhou um recado carinhoso para a irmã neste momento desafiador e encantou seus seguidores com a mensagem.

Nos stories do Instagram, Rafa Justus apoiou o tratamento de Fabiana. “Você é tão forte, e eu me orgulho tanto disso! Você está maravilhosa! Rumo a cura”, disse ela.