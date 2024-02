Rafaella Justus manda recado comovente para a irmã que está com câncer

Rafaella Justus emociona ao demonstrar o seu apoio para Fabiana Justus, que luta contra o câncer e raspou o cabelo nesta semana

A adolescente Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, demonstrou o seu apoio para a irmã Fabiana Justus, que luta contra o câncer. Na noite de sexta-feira, 9, a jovem compartilhou um recado carinhoso para a irmã neste momento desafiador e encantou seus seguidores com a mensagem.

Nos stories do Instagram, Rafa Justus apoiou o tratamento de Fabiana. “Você é tão forte, e eu me orgulho tanto disso! Você está maravilhosa! Rumo a cura”, disse ela.

Fabiana raspou o cabelo, que estava caindo por causa da quimioterapia. Ela mostrou o novo visual na sexta-feira, 9, e contou que foi seu marido, Bruna D’Ancona quem raspou seus fios no hospital. Inclusive, a influenciadora recebeu o apoio do pai, Roberto Justus, que foi visitá-la.

"Como é bom estar com ela! Quanta força e determinação ela está mostrando! E o que ela está linda? O amor que tenho por você é maior que qualquer dificuldade! Estamos juntos rumo à sua cura total meu amor", disse ele.

