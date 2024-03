Ticiane Pinheiro defende Rafaella Justus de críticas por resultado de cirurgia

Ticiane Pinheiro se pronuncia em defesa da filha após Rafaella Justus mostrar resultado de cirurgia plástica pela primeira vez

No final de semana, Rafaella Justus fez sua primeira aparição para exibir o resultado de sua cirurgia plástica. A adolescente, que passou por uma rinoplastia e correção de desvio de septo, apareceu em um vídeo com a família de forma discreta. No entanto, ela recebeu alguns comentários nas redes sociais e sua mãe, Ticiane Pinheiro, saiu em defesa da filha.

No Instagram, uma página de entretenimento usou uma foto mais antiga de Rafaella para compartilhar a novidade. Os seguidores, confundindo o clique com o depois da cirurgia, começaram a criticar o resultado do procedimento estético nos comentários. Alguns ainda apontaram que a adolescente deveria fazer outras operações.

“Não mudou nada”, disse uma. “Nem vou comentar. Sem advogados melhor não”, escreveu outro. “Está do mesmo jeito, não mudou nada”, disse outro. “Agora só falta mexer no queixo”, criticou mais um. “Falta arrumar boca e o queixo”, mais uma crítica a aparência de Rafinha, que tem apenas 14 anos e nasceu com a síndrome estenose crânio-facial.

Entre os comentários, Ticiane Pinheiro apareceu de forma discreta para deixar um elogio a sua primogênita, fruto do antigo casamento com Roberto Justus. Com muita elegância, a apresentadora explicou que a foto era antiga: “Linda demais minha filha. Essa foto é de antes da correção”, a comunicadora se derreteu e acrescentou um emoji de coração.

Ticiane Pinheiro defende Rafaella Justus - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Rafa revelou que passou pela cirurgia em suas redes sociais no dia 19 de fevereiro: “Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção do desvio de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia. Por isso, estarei meio off durante esses dias. Porém farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico”, disse.

É importante destacar que desde então, Rafaella fez algumas aparições ainda com os curativos e o inchaço característico da recuperação do procedimento estético. Além disso, é válido mencionar também que os resultados finais da rinoplastia podem levar até um ano. Até o momento, ela apareceu em um vídeo de perfil ao lado de sua tia, Kiki Pinheiro.

Rafa Justus não vai à viagem familiar e madrasta explica:

Seguindo nas comemorações do 36º aniversário, Ana Paula Siebert embarcou com a família para Dubai. Ela registrou o momento do embarque no aeroporto, mas a falta de uma de suas enteadas, Rafaella Justus, foi notada pelos internautas. Isso porque as duas são muito próximas e adolescente costuma viajar com o pai e a madrasta.

Questionada sobre a ausência de sua afilhada mais velha, Valentina Siebert, e a enteada, Rafa Justus, ela explicou que as adolescentes não poderiam perder dias letivos do colégio. Além disso, a herdeira de Roberto Justus também está passando pela recuperação no pós-operatório de sua primeira cirurgia plástica no momento.