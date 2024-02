Internada, Fabiana Justus agradece o apoio do marido: "Amor é isso"

Internada após ser diagnosticada com leucemia, Fabiana Justus se declara para seu marido, Bruno Levi D'Ancona, e agradece o seu apoio

Internada desde que foi diagnosticada com leucemia, a empresária Fabiana Justus falou sobre a sua luta contra o câncer e o apoio que está recebendo nessa fase difícil. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 7, a filha de Roberto Justus deu destaque para o apoio de seu marido, Bruno Levi D'Ancona.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa compartilhou uma foto do amado, que apareceu de máscara ao seu lado durante uma de suas visitas no hospital. Fabiana fez questão de se declarar para Bruno e agradecê-lo por estar ao seu lado.

"E quem diria em 2003 quando te conheci, que criaríamos uma história tão linda juntos?! Amor é isso... aquela frase famosa que nunca fez tanto sentido quanto hoje: na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. E logo logo na saúde e na alegria de novo!", iniciou ela.

Fabiana ainda fez questão de reforçar seu amor pelo pai de seus filhos, Chiara e Sienna, de 4 anos e de Luigi, de 5 meses. "Lindo, você ilumina meus dias mais difíceis e coloca os sorrisos mais felizes no meu rosto. Minha vida já existe mais com você do que sem você... Eu sei que você não ama declarações públicas, mas hoje deu vontade de fazer... não fica bravo! Haha! Se tem algo que eu já dava valor antes e agora mais ainda, é a nossa parceria. Cumplicidade. E nosso amor acima de tudo. Obrigada por estar ao meu lado. Obrigada por ser o melhor pai pros nossos filhos! Obrigada por ser você! Eu te amo", finalizou.

Fabiana Justus celebra visita do marido

Mais cedo em suas redes sociais, Fabiana Justus contou para seus seguidores que teve um momento especial ao receber uma visita do marido, Bruno Levi D'Ancona. Ele quebrou a rotina de isolamento hospitalar para estar ao lado dela.

Em seus stories do Instagram, Fabi compartilhou um clique em que o marido aparece sentado no quarto onde ela está internada, usando uma máscara para evitar os riscos."Depois de uma noite 'looonga', a melhor parte é ver meu marido lindo e ter nosso momentinho", Fabiana se derreteu pelo marido, que está prestando seu apoio incondicional desde que a esposa foi diagnosticada com câncer.