Fabiana Justus se derrete com visita do marido no hospital: “Melhor parte”

Em isolamento para o tratamento de leucemia, Fabiana Justus celebra momento especial no hospital ao lado do marido, Bruno Levi D'Ancona

A empresária Fabiana Justus segue internada na batalha contra leucemia. Mas nesta quarta-feira, 7, ela teve um momento especial ao receber uma visita do marido, Bruno Levi D'Ancona, que quebrou a rotina de isolamento hospitalar para estar ao lado dela. Em suas redes sociais, a influenciadora digital dividiu detalhes do encontro.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Fabi compartilhou um clique em que o marido aparece sentado no quarto onde ela está internada, usando uma máscara para evitar os riscos. Na legenda, a influenciadora revelou que teve uma noite difícil, mas a presença do amado no hospital já é suficiente para melhorar seu dia.

"Depois de uma noite 'looonga', a melhor parte é ver meu marido lindo e ter nosso momentinho", Fabiana se derreteu pelo marido, que está prestando seu apoio incondicional desde que a esposa foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda, um câncer originado na medula óssea conhecido, também como LMA.

Fabiana Justus celebra visita do marido durante tratamento - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que Fabiana já contou que a parte mais difícil de seu tratamento é ficar distante de seus herdeiros, as gêmeas Chiara e Sienna, de quatro anos, e Luigi, que tem apenas cinco meses de vida, todos frutos do casamento com Bruno D'ancona: “O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos”, ela relatou quando revelou o diagnóstico da doença.

Embora a equipe médica tenha autorizado algumas visitas, é importante que a influenciadora mantenha o distanciamento, ao menos durante o primeiro mês de tratamento: "Os meus médicos, inclusive, deixaram meus filhos me visitar de vez em quando, tomando todos os cuidados, porque eu vou ter que ficar mais isolada", disse Fabiana, que já recebeu uma visita dos pequenos.

Apesar dos momentos difíceis, a influenciadora digital usa as redes sociais para dividir detalhes de sua rotina e mantém uma postura positiva em sua recuperação. Além disso, a famosa tem recebido mensagens de apoio de vários membros da família, incluindo o pai, Roberto Justus, a mãe, Sacha Chryzman, a madrasta, Ana Paula Siebert, e suas irmãs, como Rafaella Justus.

Fabiana Justus agradece apoio da babá de suas filhas:

A influenciadora Fabiana Justus fez um vídeo com momentos marcantes vividos ao lado da babá e enfermeira de suas filhas gêmeas, a profissional Simone. Na última terça-feira, 06, a amiga fez aniversário e a empresária fez questão de homenageá-la em suas redes sociais para agradecer o apoio de sua acompanhante no hospital.

"Hoje é o aniversário da Si e não podia faltar uma homenagem né?! O bolo dela de hoje diz: "ser luz não é sobre brilhar, mas sobre iluminar o caminho". E eu concordo 100%! Você ilumina o caminho, com sua luz e sua alegria. Mesmo diante dos maiores desafios (e não foram poucos hein), você está lá cheia de fé e pronta pra enfrentar qualquer coisa", ela agradeceu a funcionária.