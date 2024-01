Internada, Fabiana Justus reencontra os filhos: ‘Não estava mais suportável’

Internada para o tratamento da leucemia, Fabiana Justus recebe a visita dos filhos e abre álbum de fotos na web

A influenciadora digital Fabiana Justus, que é filha do empresário Roberto Justus, viveu um momento emocionante nesta segunda-feira, 29, enquanto faz seu tratamento contra a leucemia. Ela foi diagnosticada há alguns dias e está internada em um hospital de São Paulo. Agora, ela recebeu a visita dos três filhos no hospital após falar com as crianças apenas por chamadas no celular.

Nas redes sociais, ela abriu o álbum de fotos com os herdeiros no quarto do hospital. Ela brincou com as gêmeas Chiara e Sienna e trocou carinhos com o caçula, Luigi, de apenas 5 meses de vida.

"Hoje meus médicos me deram o presente de poder ver meus filhos! A pior parte de tudo isso é ter que ficar longe deles, e a cabeça é muito importante nesse momento. Foi na hora certa porque a saudade não estava mais suportável! Nem sei descrever os meus sentimentos de hoje direito. É um mix de extrema felicidade de estar com eles com extrema tristeza de ter que dar tchau por mais um tempo. Estou emocionalmente esgotada, mas com o coração quentinho. Tive meu momento com o Luigi de manhã, dei mamá na mamadeira pela primeira vez... brinquei... e a tarde com as meninas! Jogamos, pintamos, conversamos. Graças a Deus conseguimos deixar o ambiente leve para eles! Eles não sentiram... e agora bora continuar essa batalha! Por eles! Pra eles! Por nós! Por essa família que eu TANTO AMO!", disse ela na legenda.

View this post on Instagram A post shared by Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus revela seu diagnóstico

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Fabiana Justus apareceu em seu quarto do hospital para contar sobre o seu diagnóstico. "Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento”, a influenciadora tentou tranquilizar seus seguidores durante o desabafo.

Fabiana ainda revelou detalhes de como recebeu seu diagnóstico: “Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais". Apesar do susto, a empresária já deu início ao tratamento: “Internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia”, relatou.

“Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura”, disse Fabiana, que se sentiu aliviada por receber o diagnóstico antes da doença ter chances de chegar a um estado avançado.

“Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade”, Fabiana desabafou, mas se mostrou confiante: "Preciso lutar e vencer e eu tenho certeza que eu vou. Esse choro é de confiança, não vou deixar isso me abalar”, disse.

A empresária ainda contou que precisa ficar afastada dos herdeiros, as gêmeas Chiara e Sienna, de quatro anos, e Luigi, que tem apenas cinco meses de vida, frutos do casamento com o empresário Bruno D'ancona: “O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar”, lamentou.

Por fim, Fabiana contou que precisou iniciar o desmame de seu filho caçula, mas que já recebeu uma visita dos pequenos no hospital. Ela concluiu contando que a primeira etapa de seu tratamento deve durar um mês e que, depois, pode retornar para casa: “Vou poder recarregar as energias e vai ser muito importante para mim”, finalizou.