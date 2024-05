O que aconteceu com Claudete Troiano? Ela passou mal na TV

Claudete Troiano passou mal nos bastidores de seu programa na RedeTV! e precisou ser levada para uma clínica médica. Saiba o que aconteceu

A apresentadora Claudete Troiano levou um susto com sua saúde nesta semana. Ela passou mal no programa Vou Te Contar, da RedeTV!, na manhã de quarta-feira, 15, e precisou ser substituída às pressas por Leão Lobo, que assumiu o comando da atração. Enquanto isso, ela foi para uma clínica para passar por uma consulta.

Depois do susto, a filha dela, Marcela Troiano, falou sobre o estado de saúde da mãe. Ela contou que foi apenas uma indisposição e que a mãe já está bem. “Ontem ela não se sentiu muito bem, dores no estômago, enjoo, enfim. Hoje de manhã não acordou tão bem também, mas como ela não gosta de deixar o trabalho dela, ela se esforçou pra fazer o programa ao vivo, mas não conseguiu porque teve essa indisposição e teve que sair pra clinica com urgência. Agora ela já está se cuidando para que em breve esteja 100%. Mas amanhã ela vai estar bem e vai estar ao vivo seguindo a programação”, disse ela nas redes sociais.

Inclusive, Claudete já voltou ao comando do seu programa na manhã desta quinta-feira, 16.

Conhecida do grande público há muitos anos, a apresentadora Claudete Troiano já teve passagens pela TV Gazeta, SBT, Band, Record, TV Aparecida e desde 2020, segue como contratada da Rede TV!.