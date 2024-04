Fabiana Justus celebra mesversário do filho mais novo, Luigi

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou nos stories nestas sexta-feira, 19, o tema da festa de oito meses de Luigi; veja detalhes

Fabiana Justus compartilhou com os seus seguidores que está celebrando o mêsversário do filho mais novo, Luigi, nesta sexta-feira, 19. Celebrando o momento fofo e também a alta hospitalar depois do transplante de medula, a influenciadora registrou o momento para os fãs.

Para celebrar o momento, a família toda se vestiu de Power Rangers. Fabiana com a cor preta e Luigi, todo sorridente de vermelho. O bebê é fruto do relacionamento dela com o empresário Bruno D'ancona. Eles também são pais de também das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos.

"Hoje o Luigi faz oito meses. Que dia especial. Eu queria muito estar aqui. Não estava no dia oficial dos 7 meses, a gente comemorou um pouquinho antes de eu ir para o hospital. Hoje ele está fazendo 8 meses e eu nem acredito. O tema vai ser muito fofo. Vou montar a mesa e fazer tudo", avisou. "Oito meses de um dos dias mais felizes da minha vida que foi o nascimento desse pitoquino. Foi demais. Inesquecível".

No vídeo seguinte, ela mostra o pequeno e se derrete: "Meu amorzinho está tomando café da manhã. Oito meses, filho. Oito meses, meu amor. Parabéns!", em seguida, ela canta parabéns com a família completa.

Fabiana Justus mostra técnica para se maquiar

Fabiana Justus contou na manhã desta sexta-feira, 19, como tem feito para se maquiar após raspar a cabeça por conta do tratamento contra o câncer. Em suas redes sociais, a influenciadora mostrou passo a passo de como tem feito sua nova rotina de beleza durante o tratamento:

"Desde que fiquei careca, não consigo passar base porque minha careca é muito branca e aí minhas bases tem um tom a mais que minha pele porque eu gostava de passar e aí fica tudo muito fake. Dá pra ver que você está de base", disse.

A influenciadora entregou o que vem passando na pele: "Estou passando bolinhas de corretivo pelo rosto e é isso. Coloco hidrante e filtro solar e passo corretivo até me adaptar, ou comprar base no tom certo da minha pele. Tem dado certo", falou.