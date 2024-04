Fabiana Justus mostra técnica para se maquiar depois de raspar o cabelo devido o câncer

Fabiana Justus ainda abriu o jogo disse que teve crise de choro; ela recebeu alta do hospital após passar por um transplante de medula óssea

Fabiana Justus contou na manhã desta sexta-feira, 19, como tem feito para se maquiar após raspar a cabeça por conta do tratamento contra o câncer. Em suas redes sociais, a influenciadora mostrou passo a passo de como tem feito sua nova rotina de beleza durante o tratamento:

"Desde que fiquei careca, não consigo passar base porque minha careca é muito branca e aí minhas bases tem um tom a mais que minha pele porque eu gostava de passar e aí fica tudo muito fake. Dá pra ver que você está de base", disse.

A influenciadora entregou o que vem passando na pele: "Estou passando bolinhas de corretivo pelo rosto e é isso. Coloco hidrante e filtro solar e passo corretivo até me adaptar, ou comprar base no tom certo da minha pele. Tem dado certo", falou.

A filha de Roberto Justusrecebeu alta hospitalar na última terça-feira, 16, também falou sobre o momento atual e afirmou que às vezes "desaba": "Mudando de assunto, vocês falam da minha força, o quanto sou forte e quero dizer que ontem tive uma crise choro antes de dormir porque queira ou não, os meses vêm. Estou na minha casa, mas ao mesmo tempo tenho a sensação de que a qualquer momento alguém pode tirar isso de mim. Queira ou não, foi assim que as coisas aconteceram, me deixaram sem chão até entender tudo... ", desabafou.

"Às vezes falam que você não é forte quando chora, sofre... não quer dizer que você não seja forte. Nossa força vem em como você vai lidar com aquela situação mesmo estando com medo... Você tem resiliência, ultrapassar barreira... Isso causa receios, nesse período de adaptação aqui em casa terei momentos como ontem, de desabar um pouco. Ainda bem que tenho pessoas ao meu lado... Você pode desabar em qualquer momento que precisar. Queira ou não, tudo foi um pouco traumático o que vivi e tenho que me dar direito de desabafar em alguns momentos", continuou.

Fabiana Justus se declara para o marido

Fabiana Justus abriu o coração para o marido, Bruno Levi D'Ancona, com quem completou 13 anos de união recentemente. Depois de comemorar o sucesso do transplante de medula e emocionar os seguidores nas redes sociais, a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos ao lado do amado e agradeceu pela parceria durante o momento difícil de tratamento contra o câncer.