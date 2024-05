Após 50 dias de transplante, Fabiana Justus revela mudança: 'Voltei'

Completando 50 dias do transplante de medula, Fabiana Justus revela mudança drástica de sua disposição e conta que está muito feliz com conquista

A influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou uma nova conquista que teve após 50 dias do transplante de medula. Em tratamento contra o câncer, a famosa mostrou nesta quinta-feira, 16, em seus stories, uma coisa que conseguiu voltar a fazer e que até então não estava conseguindo por se sentir mal.

Mais disposta, a herdeira de Roberto Justus conseguiu retomar os exercícios físico em casa por ter que ficar em isolamento para não se expor a doenças. A empresária então contou que fez uma aula online e que ficou muito feliz com a conquista.

"Voltei! Fiz aula online com minha personal e tô tão feliz e grata por ter conseguido! Meus médicos falaram que exercícios são super importantes para a minha recuperação", contou sobre os benefícios de fazer atividade física.

Ela deu mais detalhes sobre o momento celebrando a melhora: "Hoje é o D+ 50! Estamos na metade dos 100 dias! Respeitei meu corpo e esperei me sentir preparada pra voltar. De pensar que um mês e meio atrás eu estava numa cama de hospital sem conseguir fazer nada direito, com dor... e hoje tô fazendo exercício! Deus é maravilhoso e eu agradeço todos os dias".

Nos últimos dias, Fabiana Justus contou que as filhas, Chiara e Sienna, voltaram para a escola e o marido também retornará ao trabalho. Diante da situação, a família terá que adotar novos cuidados e ela comentou como será de agora em diante.

