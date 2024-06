Cariúcha tem quadro de saúde atualizado após realizar cirurgia às pressas

Apresentadora do 'Fofocalizando', Cariúcha realizou um procedimento de emergência para retirar miomas uterinos; confira novo boletim

Apresentadora do 'Fofocalizando', do SBT, Cariúcha teve seu quadro de saúde atualizado nesta segunda-feira, 24. Nos últimos dias, a ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record, precisou realizar uma cirurgia de emergência, com duração de sete horas, para remover miomas do seu útero.

Agora, de acordo com informações do 'Primeiro Impacto', jornal exibido na emissora de Silvio Santos, Cariúcha está apresentando uma boa evolução e, caso continue assim, poderá voltar para casa em breve.

Ainda nesta segunda-feira, 24, segundo a assessoria de imprensa informou à Quem, ela recebeu alta da UTI semi-intensiva e segue se recuperando no quarto da unidade de saúde. Apesar da rápida melhora, a apresentadora ainda não possui data para retornar ao 'Fofocalizando'.

Para quem não acompanhou, Cariúcha foi levada por seu assessor, Irinaldo Oliver, para o Hospital São Luiz, localizado no Morumbi, em São Paulo, na noite de quinta-feira, 20, após sofrer uma hemorragia abdominal. A apresentadora realizou uma cirurgia às pressas para a retirada de alguns miomas.

A doutora Sílvia Rayk, que atendeu a comunicadora, revelou que um dos miomas era maior do que o útero de Cariúcha. "Eram muitos miomas. Não imaginamos que seriam tantos, e muito grandes - o maior mioma dela era maior que o seu próprio útero. Foi uma cirurgia bem trabalhosa, mas graças a Deus deu certo", disse ela no programa 'Fofocalizando', do SBT.

Qual é o nome verdadeiro de Cariúcha?

Cariúcha se tornou ainda mais famosa após participar da última edição do reality show A Fazenda, exibido pela RecordTV. No entanto, poucas pessoas sabem o nome verdadeiro da apresentadora. Cariúcha, na verdade, se chama Alessandra.

Em determinado momento do programa Fofocalizando, do SBT, a famosa revelou a origem do apelido, que é a junção de carioca e gaúcha, naturalidade dos seus pais. O apelido foi dado a ela pela própria família.

"Desde criança quando eu ia para o Sul, minha família daí me chamava de Cariúcha, porque diziam que eu era metade carioca e metade gaúcha, e ficou este apelido desde então", contou ela.