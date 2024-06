Cariúcha se emociona ao falar sobre cirurgia: "Eu vivo de milagres"

A apresentadora Cariúcha gravou um vídeo para falar sobre a cirurgia de emergência que precisou passar para retirar 17 miomas

Cariúcha está se recuperando após passar por um procedimento para retirar 17 miomas de seu útero. Ela passou por uma cirurgia de emergência na última quinta-feira, 20, após um sangramento.

Nesta segunda-feira, 24, a apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, mandou um vídeo para os colegas de trabalho e se emocionou ao falar sobre sua recuperação. "Hoje eu saí da semi-UTI, tô viva, graças a Deus, tirei os miomas e em breve eu tô aí, mas continuem orando por mim", pediu ela.

Em seguida, Cariúcha fez um agradecimento. "Gostaria muito de agradecer o carinho dos meus fãs, do pessoal do Fofocalizando, do SBT, queria mandar um beijo para os meus colegas de trabalho [...] muita saudade de vocês, em breve vou estar aí", acrescentou ela.

Depois, ela também falou sobre uma conversa que teve com a sua mãe. "Eu falei para ela hoje que eu vivo de milagres, Deus tem um propósito na minha vida. A resposta é que eu vivo de milagres. Em breve eu estou aí", finalizou.

Confira o vídeo completo:

Médica choca com revelação sobre Cariúcha

A apresentadora Cariúcha deu um susto em sua família e fãs na semana passada ao passar por uma cirurgia de emergência. Ela sofreu um sangramento intenso e precisou ser operada para remover miomas do seu útero. Com o sucesso do procedimento, a médica dela revelou detalhes do que aconteceu.

A doutora Sílvia Rayk, que atendeu a comunicadora, revelou que um dos miomas era maior do que o útero de Cariúcha. "Eram muitos miomas. Não imaginamos que seriam tantos, e muito grandes - o maior mioma dela era maior que o seu próprio útero. Foi uma cirurgia bem trabalhosa, mas graças a Deus deu certo", disse ela no programa Fofocalizando, do SBT.