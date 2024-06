O que é glaucoma? Cantor Marrone pode demorar meses para recuperar visão; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, oftalmologista Gustavo Bonfadini explicou curiosidades do glaucoma, diagnostico que fez o cantor Marrone realizar cirurgia

O cantor Marrone, dupla com Bruno, pode levar alguns meses para conseguir se recuperar da cirurgia de glaucoma, que realizou na última semana. O procedimento foi realizado em caráter de urgência e provocou dúvidas nos fãs. Por conta disso, a CARAS Brasil conversou com o oftalmologista Gustavo Bonfadini, para tentar entender um pouco do problema enfrentado pelo artista.

"O glaucoma é uma doença ocular caracterizada pelo aumento da pressão intraocular, o que pode danificar o nervo óptico e levar à perda gradual da visão. É uma condição progressiva e, se não tratada, pode resultar em cegueira irreversível", afirma.

O especialista conta que o glaucoma não tem cura, mas pode ser controlado através de tratamento, para tentar diminuir a pressão intraocular e prevenir danos adicionais ao nervo óptico. Eles podem variar entre medicamentos, laser ou cirurgia, sendo a recuperação da cirurgia algo que pode variar de paciente.

"A recuperação varia, mas geralmente leva algumas semanas. É comum que a visão seja embasada inicialmente e melhore gradualmente. O retorno à visão normal pode levar de algumas semanas a alguns meses, dependendo do tipo de cirurgia realizada e da resposta individual do paciente", explica.

Leia também: Sem Marrone, Bruno diverte ao improvisar presença do parceiro no palco

Embora não seja possível prevenir o glaucoma, Bonfadini avalia que algumas medidas podem ajudar a reduzir o risco ou a detectar a doença precocemente, como a realização de exames regulares, ter controle de condições como diabetes e hipertensão, além de manter uma vida saudável com alimentação e prática de exercícios.

O oftalmologista ainda faz um alerta sobre questões envolvendo sintomas, por se tratar de uma doença silenciosa. No entanto, ele faz questão de afirmar que a detecção precoce e o tratamento adequado são fundamentais para controlar o glaucoma e preservar a visão.

"O glaucoma frequentemente não apresenta sintomas nas fases iniciais, o que faz com que muitas pessoas só percebem quando já houve dano significativo à visão. No entanto, alguns sintomas podem incluir perda gradual, visão em túnel, Dor ocular, vermelhidão ocular, até náuseas e vómito.