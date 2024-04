Fabiana Justus ganha presente emocionante do marido: 'Personalizado'

Celebrando 13 anos de casada, Fabiana Justus ganha presente surpreendente e cheio de significado do esposo; veja a joia especial

Em meio ao tratamento contra o câncer, a influenciadora Fabiana Justus foi surpreendida com um presente cheio de significado de seu marido, o empresário Bruno D'ancona, com quem tem três filhos e está casada há 13 anos.

Inclusive, a lembrança mega especial foi dada por conta do aniversário de casamento deles. Realizando uma homenagem a herdeira de Roberto Justus e por tudo o que ela está enfrentando, o esposo pediu para fazerem um colar de outro com diamantes com a imagem de Rocky Balboa, fazendo menção à força da amada.

Além da frente com a imagem que remete à força, a parte de trás do acessório também tem significado com a seguinte frase escrita: "Orgulho infinito da gigante Fabi Balboa". As iniciais de Bruno e dos três filhos deles, Chiara, Sienna e Luigi também foram gravadas.

Fabiana Justus também surpreendeu o amado ao mandar fazer um quadro com uma letra de música e o desenho deles se abraçando no momento em que ela estava no hospital logo após iniciar o tratmento contra a leucemia.

É bom lembrar que no dia 27 de março, a famosa usou as redes sociais para anunciar que passou por um transplante de medula. Além de detalhar o procedimento e agradecer ao doador, a empresária esclareceu um mito comum. Ela explicou que não existe uma fila para receber a doação e compartilhou sua experiência durante a espera pelo procedimento.

Veja os presentes:

Fabiana Justus detalha rotina após o transplante

Após o sucesso do transplante de medula óssea, a influenciadora digital Fabiana Justus segue com o tratamento contra a leucemia e está realizando o acompanhamento semanal no hospital. Na manhã desta terça-feira, 23, a filha de Roberto Justus aproveitou o tempo de 'repouso' na unidade de saúde enquanto fazia reposição de magnésio para conversar com os seguidores.

Por meio de seus stories no Instagram, Fabiana revelou que ingere um total de 43 comprimidos por dia. Durante a explicação, ela contou que o transplante realizado por ela necessita de diversas medicações após o procedimento.

"O transplante alogênico (que é o que fiz, que as células são de outra pessoa) requer muitos remédios no pós. Tem os imunossupressores para a medula nova não rejeitar ou estranhar o corpo novo, tem protetor de fígado, corticoides, protetor gástrico, remédios para enjoo, antifúngico e antiviral (por conta da imunidade baixa), antibiótico profilático, magnésio… No total são 43 comprimidos ao dia", disse Fabiana Justus.

Em seguida, a influenciadora também falou sobre o apoio e força que tem recebido de sua mãe, Sacha Chryzman, desde o momento em que foi diagnosticada com leucemia, em janeiro deste ano. "Sua mamãe está morando na sua casa esses dias?", questionou uma internauta.

Fabiana Justus, então, respondeu: "Minha mãe parou a vida desde a primeira internação. Ela ficou comigo 22 dos 34 dias da primeira. Na segunda internação, combinamos dela ficar na minha casa com as crianças, o que foi ótimo para elas. Me deu uma paz saber que a vovó estava junto e ajudou a manter o coração delas calmo...".