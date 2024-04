Fabiana Justus detalha rotina após o transplante: '43 comprimidos por dia'

Após o sucesso do transplante de medula, a influenciadora Fabiana Justus revelou que toma 43 comprimidos de remédios diariamente

Após o sucesso do transplante de medula óssea, a influenciadora digital Fabiana Justus segue com o tratamento contra a leucemia e está realizando o acompanhamento semanal no hospital. Na manhã desta terça-feira, 23, a filha de Roberto Justus aproveitou o tempo de 'repouso' na unidade de saúde enquanto fazia reposição de magnésio para conversar com os seguidores.

Através de seus stories no Instagram, Fabiana revelou que ingere um total de 43 comprimidos por dia. Durante a explicação, ela contou que o transplante realizado por ela necessita de diversas medicações após o procedimento.

"O transplante alogênico (que é o que fiz, que as células são de outra pessoa) requer muitos remédios no pós. Tem os imunossupressores para a medula nova não rejeitar ou estranhar o corpo novo, tem protetor de fígado, corticoides, protetor gástrico, remédios para enjoo, antifúngico e antiviral (por conta da imunidade baixa), antibiótico profilático, magnésio… No total são 43 comprimidos ao dia", disse Fabiana Justus.

Em seguida, a influenciadora também falou sobre o apoio e força que tem recebido de sua mãe, Sacha Chryzman, desde o momento em que foi diagnosticada com leucemia, em janeiro deste ano. "Sua mamãe está morando na sua casa esses dias?", questionou uma internauta.

Fabiana Justus, então, respondeu: "Minha mãe parou a vida desde a primeira internação. Ela ficou comigo 22 dos 34 dias da primeira. Na segunda internação, combinamos dela ficar na minha casa com as crianças, o que foi ótimo para elas. Me deu uma paz saber que a vovó estava junto e ajudou a manter o coração delas calmo...".

Fabiana Justus celebra mesversário do filho caçula

Fabiana Justus compartilhou com os seus seguidores que está celebrando o mêsversário do filho mais novo, Luigi, nesta sexta-feira, 19. Celebrando o momento fofo e também a alta hospitalar depois do transplante de medula, a influenciadora registrou o momento para os fãs.

Para celebrar o momento, a família toda se vestiu de Power Rangers. Fabiana com a cor preta e Luigi, todo sorridente de vermelho. O bebê é fruto do relacionamento dela com o empresário Bruno D'ancona. Eles também são pais das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos.

"Hoje o Luigi faz oito meses. Que dia especial. Eu queria muito estar aqui. Não estava no dia oficial dos 7 meses, a gente comemorou um pouquinho antes de eu ir para o hospital. Hoje ele está fazendo 8 meses e eu nem acredito. O tema vai ser muito fofo. Vou montar a mesa e fazer tudo", avisou. "Oito meses de um dos dias mais felizes da minha vida que foi o nascimento desse pitoquino. Foi demais. Inesquecível". Confira!