Valentina Francavilla mostra como está seu corpo após perder mais de 20 kg

Após assumir seus 105 kg em dezembro, Valentina Francavilla mostra como está seu corpo após perder peso 20 kg em seis meses

A atriz Valentina Francavilla comemorou nesta quarta-feira, 26, os 20 kg que perdeu nos últimos seis meses após iniciar uma rotina mais saudável no quadro Mais Saúde, do programa Sensacional, de Daniela Albuquerque na RedeTV!. Com um vídeo, ela exibiu as mudanças de suas curvas e de manequim.

A ex-A Fazenda 13 então mostrou como diminuiu seu tamanho ao exibir um shorts jeans bem largo. Ainda em seus stories, ela postou cliques do início, quando estava com 105 kg, e apontou como estava "sem pescoço". A mudança drástica de peso então chamou a atenção dos seguidores da ex-funcionária do SBT, que integrava o Programa do Ratinho.

"Quero mostrar minha evolução desde que assumi meus 105 LG em Dezembro com muito esforço e dedicação (muitaaaaaaaa pq é muito difícil) aqui está! Essa sou eu com 80 kg e devo tudo isso a VOCÊS que sempre me incentivaram e me encheram de carinho , vem nessa jornada junto comigo! Amo vocês!", comemorou sua conquista e prometeu mostrar mais no programa de Daniela Albuquerque na quinta-feira, 27.

Em março do ano passado, Valentina Francavilla deu uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT, e falou sobre ter ganhado mais de 30 kg. "Para a minha realidade de vida, eu cheguei no fundo do poço", contou ela na época.

Veja o antes e depois de Valentina Francavilla:

Valentina Francavilla revela arrependimento

Tempos atrás, ela confessou o arrependimento. Em conversa com a apresentadora Patricia Abravanel, Valentina declarou: “Se arrependimento matasse... Paty, o SBT é a TV mais feliz do Brasil. Eu sinto muitas saudades daqui”.

Então, Patricia perguntou: “Por que você se arrepende?”. E ela respondeu: “Ah, eu me arrependo porque sinto falta daqui, a energia do SBT não tem pra ninguém”. Logo depois, ela contou sobre a experiência no reality. “Eu sou uma sobrevivente, é muito difícil”, afirmou.