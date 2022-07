Valentina Francavilla revela que se arrepende de ter saído do SBT

Ex-A Fazenda 13, Valentina Francavilla desabafa sobre participação no reality show: 'É muito difícil'

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 18h58

A ex-A Fazenda 13 Valentina Francavilla (42) desabafou durante uma participação no Programa Silvio Santos, do SBT, no último domingo, 3. Ela contou que se arrepende de ter saído do SBT para se aventurar no reality show A Fazenda.

Na conversa com a apresentadora Patricia Abravanel, ela declarou: “Se arrependimento matasse... Paty, o SBT é a TV mais feliz do Brasil. Eu sinto muitas saudades daqui”.

Então, Patricia perguntou: “Por que você se arrepende?”. E ela respondeu: “Ah, eu me arrependo porque sinto falta daqui, a energia do SBT não tem pra ninguém”. Logo depois, ela contou sobre a experiência no reality. “Eu sou uma sobrevivente, é muito difícil”, afirmou.

Vale lembrar que Valentina fazia parte do elenco do Programa do Ratinho, no SBT.

Vídeo de Valentina Francavilla no Programa Silvio Santos: