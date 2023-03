Valentina Francavilla ganha 30kg após deixar o SBT: "Cheguei no fundo do poço"

Lembra dela? Ex-assistente do Ratinho, Valentina Francavilla ganha 30kg e se diz arrependida

Um ano após sumir da televisão, a apresentadora Valentina Francavilla se pronunciou pela primeira vez sobre os motivos que a fizeram deixar o SBT para se dedicar à vida pessoal e ao reality A Fazenda.

"Para a minha realidade de vida, eu cheguei no fundo do poço", disse ela ao Fofocalizando desta sexta-feira (31). Em conversa com a repórter Gaby Cabrini, ela disse que engordou mais de 30 kg.

Ela está enfrentando um quadro depressivo severo. “Aprendi que as pessoas fora do peso sofrem muito, muito preconceito. Na depressão, busquei na comida meu refúgio, mas a gente não percebe.... Não é que eu não me aceito, mas eu não gosto de como eu estou".

Agora, ela está arrependida de ter deixado o SBT e entrado em uma plataforma de conteúdo adulto. “Só saí do SBT por uma questão financeira. Já cheguei a tirar 50 mil reais em 15 dias no Onlyfans”.

Ao final, ela relembrou o episódio polêmico no qual criticou a cantora Preta Gil - ela pediu desculpas publicamente. “Preta Gil, mil desculpas por ter caçoado, por ter feito você ter ouvido coisas ruins, você é uma mulher guerreira, bonita, batalhadora, canta muito bem, mãe maravilhosa. Tenho uma admiração muito grande por você e te peço desculpas”.

Arrependida

No ano passado, ela confessou o arrependimento. Na conversa com a apresentadora Patricia Abravanel, a apresentadora declarou: “Se arrependimento matasse... Paty, o SBT é a TV mais feliz do Brasil. Eu sinto muitas saudades daqui”.

Então, Patricia perguntou: “Por que você se arrepende?”. E ela respondeu: “Ah, eu me arrependo porque sinto falta daqui, a energia do SBT não tem pra ninguém”. Logo depois, ela contou sobre a experiência no reality. “Eu sou uma sobrevivente, é muito difícil”, afirmou.