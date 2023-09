Esposa de Faustão fala sobre ida a Brasília para ajudar na causa de transplantes: ''Fortalecer''

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, fala sobre iniciativa de ir a Brasília com o filho após transplante de coração do esposo

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, falou sobre a ida a Brasília com o filho, João Guilherme Silva, nesta terça-feira, 12. Em sua rede social, a mulher do apresentador compartilhou um vídeo sobre terem ido ao Distrito Federal para apoiar na causa de doação de órgãos.

Após um transplante bem-sucedido do marido e de criar uma página no Instagram para contar história de pessoas que receberam órgãos, a Faustão do Meu Coração, Luciana Cardoso comentou que além de terem discutido uma mudança de lei para a doação presumida, eles falaram com os políticos sobre todas as regiões serem contempladas com centros de transplantes.

"Queria dizer que a gente fez hoje esse apoio a essa ideia de fortalecer ainda mais os transplantes no Brasil, fortalecer principalmente região Norte, Nordeste, pra que existam centros de transplantes em todas as regiões, pra que a pessoa não precise mudar de estado pra ter sua cirurgia resolvida, esse assunto foi colocado, que a população tenha consciência de que todas as regiões do país merecem e precisam ter esse suporte", disse o que estão tentando promover.

Nesta terça-feira, 12, enquanto estavam em um jatinho para Brasília, João Guilherme Silva também compartilhou um breve vídeo para falar sobre a doação presumida e mais uma vez ressaltou a importância da doação de órgãos para salvar vidas.

Como está Faustão após o transplante de coração?

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, já recebeu alta do hospital no último domingo, 10, e está se recuperando em casa ao lado da família, após passar por um transplante de coração no dia 27 de agosto de 2023 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde o início de agosto e seu quadro de saúde era grave.

Após a alta, o comunicador, que era o segundo nome na lista de transplantes de coração, fez sua primeira aparição e gravou um vídeo, que foi publicado na página criada por sua família para incentivar a doação, Faustão do Meu Coração, nas redes sociais, e agradeceu o apoio dos fãs, dos médicos e da família do doador.