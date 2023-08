Esposa de Faustão se pronuncia pela primeira vez após transplante: ''Já sabíamos''

Em carta aberta, esposa de Faustão agradece transplante e revela que ele estava na fila desde o dia 8 de agosto

A família de Faustão se pronunciou pela primeira vez após o transplante cardíaco do apresentador neste domingo, 28. Um dia depois do procedimento, os familiares postaram uma carta aberta na página criada para promover a doação de órgãos, a Faustão do Meu Coração.

No texto, a esposa, Luciana Cardoso, falou que já sabia da necessidade de um transplante desde o início e revelou quando ele entrou na fila: "Ontem foi um domingo abençoada pra nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista no dia 08/08/2023".

Os familiares então falaram sobre serem discretos e a imprensa vazar informações. "Nos mantivemos em silêncio como é característica da família e até que a internação se tornou pública. A princípio achamos que preservar o quadro clínico seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda a transparência que nos é característica, confirmamos a notícia", escreveram.

"A partir desse momento, recebemos inúmeras mensagens de amor e afeto de amigos, familiares e da população brasileira que tem em si a empatia como um de seus valores, além de diversas mensagens de incentivo de pessoas transplantadas", falaram.

A esposa de Faustão então continuou a carta aberta agradecendo a todos. Ela citou os profissionais e homenageou a equipe de enfermagem. Luciana Cardoso então falou sobre a família doadora. "Em um momento de sofrimento disse sim e permitiu que não só Fausto pudesse ter mais tempo ao lado dos filhos, como tantos outros receptores hoje estão comemorando", disse ela.

E finalizou: "Fausto sempre falou sobre a importância da doação de órgãos em seu programa. Tanto na Globo como na Band. Agora além de divulgar essa também passa a ser também uma missão de vida".

Veja a carta completa:

Faustão foi operado neste domingo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está sendo operado neste domingo (27). Um coração compatível com o apresentador chegou ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado desde o início do mês

A equipe responsável pelo procedimento, liderado pelos médicos Fernando Bacal, cardiologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico e de serviços hospitalares, já realizou a cirurgia que durou cerca de duas horas.

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz o comunicado da equipe médica. A informação e o boletim foram publicados pela Folha de S. Paulo.