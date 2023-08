Por que Faustão recebeu coração apenas 7 dias após entrar na fila do transplante?

Por que Faustão recebeu coração tão rápido? Entenda os critérios e a avaliação que é realizada

A cirurgia de Faustão apenas 7 dias após a inclusão do apresentador na fila dos transplantes cardíacos confundiu alguns fãs, já que a espera média por um órgão no Brasil pode chegar até 18 meses.

Só que a fila é organizada por especialistas com base em vários critérios. São levados em consideração não apenas o tempo do paciente na busca por um coração, mas também critérios de compatibilidade e detalhes clínicos.

No comunicado enviado à imprensa, a equipe do Hospital Israelita Albert Einstein explicou que o hospital foi notificado da existência de um órgão compatível, já que o tipo sanguíneo do doador era o mesmo do apresentador (B). Por isso, já são retirados da disputa todos os pacientes de tipos sanguíneos que poderiam gerar complicações.

A partir deste momento, é realizado uma avaliação que leva em consideração a gravidade e a condição de que vai recebero órgão. Caso estivesse em um estado muito crítico, os médicos poderiam ter rejeitado o órgão temporariamente - foi assim que aconteceu com MC Marcinho, que não suportaria uma cirurgia tão delicada.

Médica também esclareceu prioridade de Faustão

Segundo a médica Silvia Ayub Ferreira, que coordena o Programa de Transplante Cardíaco do Hospital Sírio-Libanês, o apresentador atendia todos os critérios para conseguir a prioridade. Ela explicou o que é levado em consideração.

Segundo ela, “quando o paciente está internado necessitado de medicação inotrópica [que melhora a musculatura cardíaca] para ajudar na contração do coração ou algum dispositivo de assistência circulatória, ele passa na frente de pacientes que estão em casa. Ele recebe uma priorização”. A declaração foi ao 'Metrópoles'.

Como Faustão também estava internado na UTI, ele também tinha essa vantagem. O apresentadorfoi operado neste domingo, 27, em uma cirurgia delicada que durou cerca de duas horas. "O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz o comunicado da equipe médica. A informação e o boletim foram publicados pela Folha de S. Paulo.