Esposa de Faustão comemora retorno de perfil dedicado à doação de órgãos

Luciana Cardoso celebra retorno da conta ' Faustão do meu coração’ após ter perfil excluído repentinamente; entenda a iniciativa

Nesta quinta-feira, 24, Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, o Faustão, comemorou o retorno do perfil dedicado à doação de órgãos nas redes sociais, chamado 'Faustão do meu coração'. A família do apresentador havia criado a iniciativa para promover a conscientização, mas o perfil tinha sido excluído repentinamente.

A conta no Instagram foi restabelecida pela plataforma com a mesma quantidade de seguidores e conteúdos de quando foi deletada. Vale lembrar que o perfil já contava com alguns relatos emocionantes de pessoas que, assim como o apresentador, também ficaram na fila para receber transplantes de órgãos.

“Voltou pessoal! Obrigada Instagram”, Luciana comemorou de forma discreta na legenda da postagem em que anunciou o retorno da página. Agora, com o perfil novamente ativo, ele já acumula mais de 5.000 seguidores engajados em compartilhar e ouvir diversas histórias relacionadas à doação de órgãos

Antes de retomar a página, Luciana compartilhou os relatos em sua própria conta pessoal e chegou a publicar um desabafo sobre a exclusão: “O Instagram desativou a conta, estamos tentando resolver”, escreveu a esposa do apresentador, com quem tem dois filhos, João Guilherme, de 19, e Rodrigo, 14.

Vale lembrar que além dos rapazes, Faustão também é pai da cantora Lara Silva, fruto de seu primeiro casamento com Magda Colares. Atualmente, o ex-apresentador da Band está com 73 anos e espera na fila para receber um transplante de coração, após apresentar uma piora em seu quadro.

Filho de Faustão agradece apoio em 'período complicado':

Ainda nesta quinta-feira, 24, João Guilherme Silva usou as redes sociais na tarde para agradecer as mensagens de apoio e as orações para seu pai, o apresentador Fausto Silva, de 73 anos, que está na fila de transplante de coração. Além disso, o jovem, que também é apresentador, atualizou o estado de saúde de Faustão.