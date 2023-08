Filho de Faustão agradece apoio em 'período complicado' e tranquiliza: "Ele está bem"

João Guilherme Silva postou um vídeo agradecendo as mensagens de apoio após Faustão entrar na fila de transplante de coração

João Guilherme Silva usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 24, para agradecer as mensagens de apoio e as orações para seu pai, o apresentador Fausto Silva, de 73 anos, que está na fila de transplante de coração.

"Galera, essa mensagem aqui é para agradecer todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações, eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho para a gente. E queria dizer também para vocês que ele está bem, estamos na luta, todo mundo com muita esperança e certeza que vai dar tudo certo. Vamos para a luta, galera!", disse o jovem de 19 anos no vídeo.

Na legenda da gravação, João ressaltou que o pai está bem e que as mensagens estão dando muitas forças e esperanças para a família. "As mensagens de amor e força estão enchendo a gente de fé nesse período complicado. Obrigado a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem e o apoio de vocês renova minha confiança. Muito obrigado mesmo!", escreveu.

Faustão foi internado no Hospital Albert Einstein no dia 5 de agosto para tratar uma insuficiência cardíaca. Na última sexta-feira, 18, foi ao ar o último programa do apresentador na Band, e ele gravou um vídeo no quarto do hospital para tranquilizar os fãs.

"Oh, galera! Hoje, o dia em que minha filha estreou e fiz meu último programa na Band... por sorte, ainda não morri", disse ele, bem-humorado. "Estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir ainda que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço que quem goste de mim, reze. Tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária. Com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima", completou ele.

Prioridade na fila do transplante de coração

O apresentador Faustão terá prioridade na fila do transplante do coração. Seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o artista de 73 anos não ficará no fim da fila. Segundo a médica Silvia Ayub Ferreira, que coordena o Programa de Transplante Cardíaco do Hospital Sírio-Libanês, o apresentador atende todos os critérios para conseguir a prioridade. Ela explicou o que é levado em consideração. Saiba mais!