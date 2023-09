Filho de Faustão chega a Brasília para defender doação de órgãos presumida: 'Todo mundo doador'

Após transplante de Faustão, João Guilherme Silva desembarca em Brasília para tentar mudar a legislação da doação de órgãos e ganha apoio de famosos

O filho do apresentador Faustão desembarcou em Brasília nesta terça-feira, 12, com um propósito nobre. João Guilherme Silva quer promover mudanças na legislação da doação de órgãos após o transplante bem-sucedido de seu pai. Através das redes sociais, ele detalhou seu encontro com políticos para debater a doação de órgãos presumida.

Em um vídeo publicado em seu stories do Instagram, o apresentador explica sua iniciativa direto do avião: "Acabamos de pousar em Brasília. Viemos por uma causa muito bacana, que é em relação a doação de órgãos. Viemos aqui tentar mudar essa legislação, falar com os deputados, senadores, para ver se conseguimos mudar a legislação”, iniciou.

João explicou detalhes da proposta de doação presumida: “Ou seja, todo mundo é doador, até que a pessoa decida não querer ser mais e se pronunciar. Vamos tentar mudar a história do Brasil e que todas as pessoas que estão na fila hoje consigam um órgão mais rápido”, disse o filho do apresentador, que acaba de ganhar um programa na Band.

A mãe de João, Luciana Cardoso, também divulgou a iniciativa do filho em seu perfil nas redes sociais e o rapaz ganhou apoio de diversas celebridades: “Excelente”, disse a apresentadora Eliana. “Isso aí”, comentou Solange Almeida. “Muito legal João!!! Parabéns”, escreveu Giovanna Lancellotti. “Excelente!”, exaltou Léo Chaves.

É bom lembrar que além de João, o apresentador, que recebeu um transplante de coração após passar cerca de dias na fila pelo órgão, também é pai de Rodrigo Silva, fruto do relacionamento com Luciana Cardoso. Fausto também exerce a paternidade da cantora Lara Silva, filha de seu primeiro casamento com Magda Colares.

Como está Faustão após o transplante de coração?

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, já recebeu alta do hospital no último domingo, 10, e está se recuperando em casa ao lado da família, após passar por um transplante de coração no dia 27 de agosto de 2023 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde o início de agosto e seu quadro de saúde era grave.

Após a alta, o comunicador, que era o segundo nome na lista de transplantes de coração, fez sua primeira aparição e gravou um vídeo, que foi publicado na página criada por sua família para incentivar a doação, Faustão do Meu Coração, nas redes sociais, e agradeceu o apoio dos fãs, dos médicos e da família do doador.