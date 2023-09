João Guilherme Silva, filho de Faustão, ganha programa na Band

O apresentador João Guilherme Silva renovou o contrato com a Band para comandar seu próprio programa

Nesta segunda-feira, 11, o apresentador João Guilherme Silva, de 19 anos, renovou o contrato com a Band para ter o seu próprio programa na emissora. Segundo o site Hugo Gloss, o programa solo do filho de Fausto Silva tem estreia marcada para outubro, e a atração tem os jovens como seu público-alvo.

Ao portal, João falou sobre a felicidade de comandar seu próprio programa na TV aberta. "É um sonho. Eu não esperava que isso acontecesse tão rápido na minha vida. Sou muito grato em relação a isso", afirmou ele.

O apresentador também falou sobre seguir os passos do pai. "Acho muito bacana poder dar sequência a essa carreira maravilhosa dele, claro que do meu jeito e sem cobrança nenhuma, porque a gente sempre vai admirar ele, eu vou ser um eterno fã", garantiu.

Vale lembrar que João Guilherme teve sua primeira experiência na TV ao lado do pai, Fausto Silva, no Faustão na Band. Ele comandou os últimos programas com a jornalista Anne Lotermann após o apresentador deixar a emissora para cuidar da saúde.

Faustão se pronuncia após alta do hospital

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, quebrou o silêncio após receber alta neste domingo, 10, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde realizou um transplante de coração. Ele gravou um vídeo que foi publicado na página Faustão do Meu Coração, nas redes sociais, e agradeceu o apoio dos fãs, dos médicos e da família do doador.

"Alô, galera. Já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade e de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida. Agradecer a família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida", disse em um trecho.