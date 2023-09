João Silva incentiva doação de órgãos após transplante do pai e da enteada: "Missão"

O apresentador João Silva comentou a coincidência entre o pai e a filha de sua namorada, que precisaram de um transplante de coração

João Guilherme Silva acompanhou de perto a luta da namorada, Schynaider Moura, para conseguir um transplante de coração para a filha, Anne Marie, de 14 anos. Em junho do ano passado, a menina foi submetida ao procedimento, que felizmente deu tudo certo. O que o ele não imaginava é que seu pai, Fausto Silva, também precisaria ser transplantado um ano depois.

Em entrevista ao portal Gshow, o apresentador comentou a coincidência entre as duas histórias, e confessou que o caso bem-sucedida de sua enteada fez com que ele ficasse mais tranquilo em relação ao momento delicado que o pai estava passando.

"É aí que eu me refiro à presença de Deus. Não acredito no acaso, de a gente ter começado a namorar um ano antes de ter acontecido isso com a Anne. Foi, de certa forma, um calmante para gente ver um caso de sucesso. Ela me falava: 'Relaxa, que vai dar tudo certo'. Isso me tranquilizou demais", revelou ele.

João ainda falou sobre a mobilização pública pela saúde de seu pai: "Para mim, isso é tudo. Nessas horas, a gente viu como tem que ser grato às pessoas, às orações. Eu imaginava, óbvio, que teria uma mobilização, mas a forma como foi, foi maravilhosa", afirmou.

Por fim, o apresentador falou sobre a importância da campanha de doação de órgãos. "Eu acho que isso teve grande parte no sucesso da cirurgia dele, e também para aumentar o número de doadores de órgãos. Pra mim, essa é a missão de vida da nossa família ", completou.

Faustão, vale lembrar, passou pelo transplante de coração no dia 27 de agosto. Na última sexta-feira, 1º, um boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein informou que a função cardíaca do apresentador permanece normal e sem intercorrências. Além disso, ele deixou a UTI e foi transferido para a semi-intensiva para dar continuidade ao processo de reabilitação.

Nora de Faustão conta como soube que a filha precisaria de novo coração

Schynaider Moura, nora de Faustão, compartilhou um vídeo em sua rede social ao lado da filha, Anne Marie, de 14 anos, que recebeu um transplante de coração há um ano. A namorada de João Guilherme Silva então contou como souberam que ela precisaria de um órgão novo.

"Hoje quero dividir com vocês a nossa história… Anne Marie, minha filha, hoje com 14 anos, realizou um transplante de coração, no dia 22 de junho de 2022, foi um processo de muitos medos e incertezas, mas com um final feliz! Nossa intenção é ajudar na conscientização da doação de órgãos, um assunto tão importante e delicado, e que salva muitas vidas!", declarou a modelo no começo do vídeo. Confira a declaração completa!