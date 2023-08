Nora de Faustão conta como soube que a filha precisaria de novo coração

Filha da nora de Faustão recebeu transplante de coração há um ano; Schynaider Moura contou como descobriu a necessidade da herdeira

A nora de Faustão, Schynaider Moura, compartilhou um vídeo em sua rede social ao lado da filha, Anne Marie, de 14 anos, que recebeu um transplante de coração há um ano. A namorada de João Guilherme Silva então contou como souberam que ela precisaria de um órgão novo.

A necessidade garota por um novo coração pegou a todos de surpresa, afinal, até então, ela nunca tinha tido nenhuma doença cardíaca. Anne Marie foi levado ao médico após se sentir muito cansada ao realizar atividades normais de seu dia a dia como subir as escadas do colégio.

"Hoje quero dividir com vocês a nossa história… Anne Marie, minha filha, hoje com 14 anos, realizou um transplante de coração, no dia 22 de junho de 2022, foi um processo de muitos medos e incertezas, mas com um final feliz! Nossa intenção é ajudar na conscientização da doação de órgãos, um assunto tão importante e delicado, e que salva muitas vidas!", declarou a modelo sobre a importância de falar sobre o assunto.

"Salvou minha filha e deu a ela a oportunidade de viver uma vida saudável e realizar seus sonhos..! Agradecimento especial a nossa rede de apoio, a toda equipe médica, e principalmente vovó Ana María que foi essencial durante todo esse processo do transplante! São 6 vídeos respondendo às dúvidas e as perguntas de como tudo aconteceu desde o diagnóstico, primeira internação, dia do transplante e a importância de você ser um doador de órgãos!", falou a loira sobre postarem mais sobre como tudo aconteceu.

Nos últimos dias, antes do pai receber um transplante de coração, João Guilherme Silva publicou um relato da enteada. A família de Faustão criou uma página, a Faustão do Meu Coração, para compartilhar histórias de pessoas que receberam doações.

NOVO BOLETIM MÉDICO DE FAUSTÃO

Após a realização de uma cirurgia de transplante de coração no último domingo, 27, o quadro de saúde do apresentador Fausto Silva foi atualizado em novo boletim médico. Segundo a nota divulgada nesta segunda-feira, 28, o comunicador permanece entubado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Conforme divulgado pela assessoria do hospital, as funções do novo coração de Faustão estão ocorrendo como o esperado. No entanto, ele continua sob cuidado intensivo após o procedimento cirúrgico.

"O paciente Fausto Silva, que foi submetido ontem, dia 27 de agosto, a um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, permanece na Unidade de Terapia Intensiva sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. Seu estado clínico é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas", disse o boletim, assinado pelo cardiologista Dr. Fernando Bacal.