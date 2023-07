Filho de Faustão revela como conheceu a namorada: 'Não falei minha idade'

Com diferença de 14 anos, filho de Faustão revela como conheceu a namorada, a modelo Schynaider Moura

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, matou a curiosidade de muita gente ao revelar como conheceu a namorada, Schynaider Moura, de 35 anos. Em uma conversa sincera para o podcast PodDelas, o apresentador contou para Boo Uzueta e Thalita Meneghim que desde a primeira vez que viu a loira se interessou.

O encontro aconteceu durante um leilão na casa do jogador Ronaldo. A esposa de Fenômeno, amiga de Schynaider, havia convidado a modelo para o evento e os dois se cruzaram no local. Interessado, João Silva comprou um almoço com a loira durante o leilão.

"Uma coisa natural, não tinha como ser diferente... é um relacionamento ótimo", começou dizendo o apresentador sobre ter um bom namoro e sobre ter sempre convivido com pessoas mais velhas. Aos 19 anos, ele revelou que amadureceu rápido e que sua turma de amigos sempre foram de mais idade que ele.

Por coincidência, além de ter comprado o almoço, o filho de Faustão foi passar Réveillon no mesmo local que Schynaider, dias depois do leilão. Na ilha do Caribe, eles acabaram se cruzando em festas e ele não perdeu a oportunidade de investir na modelo.

"Foi indo nessa, foi na zoeira, e eu contando piada, ela começou a rir e meio que aconteceu, rolou no primeiro dia. Acordei no dia seguinte e a diferença de idade... eu estava com medo. Essa mulher vai acordar e falar 'O que que eu fiz ontem' (...) eu estava com medo do segundo dia", revelou.

João disse que adicionou o número dele no celular da modelo já com o nome de 'João namorado'. "No começo eu não falei minha idade", revelou sobre ter conquistado a loira após ficar muito apaixonado pedindo de namoro logo no início.

Ainda na entrevista, ele revelou ter sentido alívio com a saída de Faustão da Band. É bom lembrar que o jovem assumiu o lugar do pai após a saída do ex-global da atração diária. Ao lado de Anne Lotterman, João vem comandando o programa.

Leia também:Filho de Faustão fala sobre ter atingido 150 kg aos 16 anos: 'Caminho ruim'

Após assumir lugar do pai, filho de Faustão curte viagem com a namorada

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, estava em Jerusalém com a namorada, a modelo Schynaider Moura. No último dia 26, o jovem comunicador, que assumiu o lugar do pai na Band, compartilhou fotos curtindo o Muro das Lamentações com a amada e chamou a atenção.

Cheio de estilo, o herdeiro do apresentador apareceu no passeio usando uma roupa branca e o toque especial ficou com o blazer azul-marinho. A nora do ex-global também impressionou com o look escolhido para conhecer o ponto turístico.

Schynaider Moura, que é mãe de três garotas, surgiu no local vestindo uma roupa toda preta e tampando os braços com um casaquinho rendado. Nos pés, ela colou sapatos de bico e com salto. A loira prendeu os cabelos para curtir o passeio com João Guilherme.

Tempos atrás, o casal falou sobre a diferença de idade. Na época que assumiram o relacionamento muito se falou sobre ele ser mais novo que a amada. “Diferença de idade não interferiu em nada no nosso relacionamento. O João é super maduro e eu também com a minha experiência de vida. A gente não pode se importar com o que os outros estão falando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz feliz”, falou Schynaider Moura. Confira mais sobre aqui.

Leia também:Schynaider Moura comemora sucesso do transplante cardíaco da filha: "Renasceu"