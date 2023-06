Schynaider Moura comemora sucesso do transplante cardíaco da filha: "Renasceu"

Nora de Faustão, Schynaider Moura contou que a filha recebeu um novo coração há um ano, e falou sobre a importância da doação de órgãos

A modelo Schynaider Moura, namorada de João Guilherme, filho do apresentador Fausto Silva, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para comemorar um ano do transplante cardíaco de sua filha, Anne Marie, de 14 anos.

No Instagram, ela compartilhou um vídeo relembrando algumas imagens do dia em que a filha estava se preparando para receber o novo coração, após ficar por um tempo na fila de espera, e falou sobre a importância da doação de órgãos.

"22/06/2022 Dia que minha filha renasceu… Dia de celebrar e comemorar 1 ano de sucesso do transplante cardíaco, que deu a ela mais uma oportunidade de viver uma vida saudável! O dia que recebeu seu novo coração, depois de um tempo na fila de espera e muitos dias cheio de altos e baixos, de incertezas, angústia e de muito medo... mas que a cada dia, eram transformados em esperança, em força, em fé, e em alegria por estar viva e poder lutar essa batalha!", afirmou ela no começo do texto.

Em seguida, Schynaider falou sobre como o transplante foi importante para salvar a vida da sua filha. "O Transplante de órgãos ainda é um assunto que muita gente desconhece, não entende, não consegue falar sobre o assunto, ou tem algum prejulgamento sobre… mas que é uma dura realidade para muitas famílias… Transplante de órgãos salva-vidas! Salvou a minha filha e deu a ela uma segunda chance de ter uma vida normal... de passar por todas as etapas de uma adolescente… mulher... realizar seus sonhos, estudar, trabalhar… viver! Quão valiosa é a vida? Às vezes estamos na correria do dia a dia e não imaginamos que ter saúde é o mais importante… e sem ela não podemos aproveitar nada, e tudo perde o significado...", ressaltou.

Por fim, a modelo fez um agradecimento. "Minha primeira intenção com esse post é agradecer! Por esse milagre divino! Por poder contar essa história de superação e vitória! Agradecer por esse coração forte, saudável que bate dentro da minha filha e nos traz tantas alegrias e gratidão! Tudo isso a partir de uma doação, de uma família que disse SIM! É sobre trazer conscientização para um assunto ainda muito delicado que acontece todos os dias! Obrigada, Deus... Por tudo e por tanto! Anne Marie você é uma luz que me ensina todos os dias, e que caminho de aprendizado lindo! Te Amo infinito", completou.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)

Aniversário da filha

Em abril deste ano, Schynaider Moura encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos ao lado da filha mais velha, Anne-Marie, no dia em que ela completou 14 anos. A menina, fruto do relacionamento da modelo com o empresário Bernardo Garnero, ganhou uma festa intimista, e a mamãe coruja além de mostrar os detalhes da comemoração, também se declarou.

"Anne-Marie minha princesa, minha menina gigante, há 14 anos atrás você nasceu e foi um dos dias mais importantes da minha vida! O momento que eu aprendi o que é o amor incondicional, você veio transformando tudo para melhor em todos os aspectos, e continua me ensinando tanto a cada dia, não tenho palavras suficientes para escrever aqui nesse texto, com a intenção de te homenagear, o quanto você é especial, e uma filha tão maravilhosa!", começou.

" [...] Que seu novo ciclo seja o melhor de todos! Vou estar aqui sempre para o que você precisar, e uma lição que aprendi nessa vida com você! É que existem milagres, pois você é um deles! Agradeço a Deus por você ter me escolhido para ser sua mãe! Minha Guerreira!!! Feliz aniversário!!! Te amo 23/04/2009", finalizou a modelo, que também é mãe de Elle-Marie e Gloe-Marie.

