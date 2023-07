Filho de Faustão fala sobre ter atingido 150 kg aos 16 anos: 'Caminho ruim'

Após atingir 150 kg, filho de Faustão fala sobre ter feito cirurgia bariátrica aos 16 anos

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, relembrou como foi fazer uma cirurgia bariátrica aos 16 anos. Em uma entrevista para o podcast PodDelas, o apresentador contou para as apresentadoras Boo Uzueta e Thalita Meneghim como decidiu passar pelo procedimento.

O jovem, que atualmente está com 19 anos, revelou que na época se sentia bem, contudo, começou a pensar sobre ter problemas de saúde. João Silva temia afetar suas articulações como o joelho por conta do sobrepeso. Ao atingir 150 kg, ele resolveu passar pela cirurgia.

"Eu estava indo para um caminho muito ruim. Com 150kg, você deixa de fazer [muita coisa], imagina, eu estava com 15, 16 anos [...] Eu era um cara que lidava muito bem com isso, sabe? De cabeça, era um cara feliz, super bem, dava risada, brincava, tipo, não tinha nada de problemas psicológicos, mas eu falava, meu irmão, uma hora vai pegar esse negócio do peso, meu joelho dar 'zika'", comentou.

João Silva então falou que tentou fazer dietas, mas que nada deu resultado, por isso, optou pela cirurgia. "São dois dias de inferno, porque eles te enchem de gás, então você fica inchado, 2 dias", falou sobre uma das dificuldades.

O apresentador contou que a primeira semana a alimentação é a base de uma dieta líquida. "Tinha aversão a comida por seis meses, três meses, não conseguia ver", contou o que sentiu após ter reduzido o tamanho do estômago.

Ainda na entrevista, ele revelou ter sentido alívio com a saída de Faustão da Band. É bom lembrar que o jovem assumiu o lugar do pai após a saída do ex-global da atração diária. Ao lado de Anne Lotterman, João vem comandando o programa.

Leia também:Quem é o filho do Faustão? João Guilherme perdeu 75 kg após cirurgia

Após assumir lugar do pai, filho de Faustão curte viagem com a namorada

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, está em Jerusalém com a namorada, a modelo Schynaider Moura. Nesta segunda-feira, 26, o jovem comunicador, que assumiu o lugar do pai na Band, compartilhou fotos curtindo o Muro das Lamentações com a amada e chamou a atenção.

Cheio de estilo, o herdeiro do apresentador apareceu no passeio usando uma roupa branca e o toque especial ficou com o blazer azul-marinho. A nora do ex-global também impressionou com o look escolhido para conhecer o ponto turístico.

Schynaider Moura, que é mãe de três garotas, surgiu no local vestindo uma roupa toda preta e tampando os braços com um casaquinho rendado. Nos pés, ela colou sapatos de bico e com salto. A loira prendeu os cabelos para curtir o passeio com João Guilherme, que é 15 anos mais jovem que a namorada.

Tempos atrás, o casal falou sobre a diferença de idade. Na época que assumiram o relacionamento muito se falou sobre ele ser mais novo que a amada. “Diferença de idade não interferiu em nada no nosso relacionamento. O João é super maduro e eu também com a minha experiência de vida. A gente não pode se importar com o que os outros estão falando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz feliz”, falou Schynaider Moura. Confira mais sobre aqui.