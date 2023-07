Filho de Faustão desabafa sobre decisão do pai de sair da Band: “Relaxei”

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, comentou em entrevista sobre a decisão do pai de sair da Band

Nesta sexta-feira, 14, João Guilherme Silva surpreendeu ao comentar em entrevista sobre a saída do seu pai, o Faustão, da Band. A conversa aconteceu no podcast “PodDelas” apresentador por Boo Uzueta e Thalita Meneghim. João surpreendeu ao revelar que a sensação após a saída do pai do programa “Faustão na Band” foi de alívio.

A apresentadora Boo questionou o atual apresentador do programa: “Teve alguma diferença quando você apresentou pela primeira vez com o seu pai e depois sem seu pai?”.

“Eu fiquei mais tranquilo depois [que Faustão saiu]. Eu relaxei! Porque com ele lá... Eu sou um cara que admiro muito ele, muito fã, e eu acho que não quero nunca errar na frente dele. Tem uma coisa de filho tipo: ‘Quero dar orgulho para o meu pai’”, comentou o jovem que apresenta do “Faustão na Band” ao lado de Anne Lotterman.

João deu mais detalhes sobre como se sente sem seu pai apresentando o programa: “A partir do momento que ele não está mais lá, eu falei: ‘Preciso ocupar esse espaço, então vamos embora!’. Eu fiquei mais tranquilo, acredita?”.

“Estar com ele por um ano e meio foi muito bom para a minha carreira, te põe em um sarrafo que você precisa ultrapassar ele”, finalizou João sobre trabalhar ao lado do pai.

Foi em maio deste ano que Faustão anunciou que iria sair da Band e deixar seu programa na emissora. Em entrevista ao site Notícias da TV, o apresentador explicou sua motivação para a decisão: “Eu tô na hora de dar uma descansada, principalmente curtir os amigos, curtir a família. Estava em um ritmo muito acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia, todo dia, embora a gente grave só três vezes por semana, na verdade, você fica envolvido a semana inteira”.

Confira aqui a entrevista com João Guilherme Silva!

Novidade!

Com a saída de Faustão da Band, o programa que é apresentado pelo filho do apresentador e Anne Lotterman também não fará mais parte da grande da emissora no segundo semestre deste ano.

E a nova atração diária do canal já foi anunciada. Quem irá substituir o “Faustão na Band” serão os jornalistas Zeca Camargo e Glenda Kozlowski com um novo programa que irá ao ar em agosto.