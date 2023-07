Zeca Camargo e Glenda Kozlowski substituem Faustão em programa da Band, diz site

Zeca Camargo e Glenda Kozlowski devem assumir vaga deixada por Faustão na Band

A saída de Faustão da TV Bandeirantes deixou uma vaga na grade de programação e o lugar já vai ser ocupado em breve. De acordo com o site Papel Pop, Zeca Camargo e Glenda Kozlowski vão substituir Fausto Silva em seu programa na Band a partir de agosto de 2023.

O anúncio também foi feito por Zeca nas redes sociais, que publicou uma foto dando um selinho na nova parceira de TV para compartilhar a novidade. "Onde tem selinho tem amor. Onde tem amor, a gente trabalha feliz. Feliz de anunciar que agora não é especulação, é oficial! Eu e Glenda Kozlowski juntos num programa. Viva a possibilidade de a gente reinventar tudo (aos 60!)", escreveu o jornalista.

Logo em seguida, o apresentador compartilhou um vídeo contando detalhes da nova parceria com a emissora. "O prazer é a honra de dividir com você essa notícia. Obrigado Glenda Kozlowski, obrigado TV Band, obrigado você com quem eu sempre troco as coisas mais incríveis que descubro pelo mundo!", disse Zeca na legenda da publicação.

Ao oficializar a notícia, o apresentador afirmou que a TV Band foi "extremamente generosa e aberta ao diálogo" no fechamento de um acordo de um novo projeto que deixasse todos os envolvidos felizes. Zeca também relembrou que os rumores de que ele teria um novo programa no canal.

Trajetória dos apresentadores na Band

Anteriormente, o jornalista Zeca Camargo apresentou o game show '1001 Perguntas', que deixou de ser exibido no início de 2023. Logo em seguida, ele passou a apresentar o 'Papo com Sabor', programa que uniu bate papo e culinária em um único lugar.

Glenda Kozlowski, no entanto, apresentava o 'Show do Esporte' ao lado de Elia Júnior. A contratação foi feita em 2020, após a saída da jornalista do SBT, onde ela era prometida como apresentadora do reality 'Uma Vida, Um Sonho', mas que saiu antes mesmo do projeto ir ao ar.

A apresentadora também comemorou a novidade no Instagram. "Que bom poder dividir com vocês um novo projeto! Tão desafiador como uma onda gigante de Nazare! Melhor poder ter o Zeca Camargo ao meu lado, pra dropar essa onda juntos! Acabou o segredo! Agora e pra valer!", escreveu ela na legenda da publicação.